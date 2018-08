Slávista Kúdela si šanci vyčekal, gól poslal novorozenému synkovi

„Už v týdnu jsme se s trenérem bavili, že jsem dlouho nehrál. Že musím čekat na šanci, a když přijde teď v Teplicích nebo později, musím pomoct týmu,“ slyšel 31letý obránce Ondřej Kúdela. A splnil to.

Slávistický trenér o Kúdelovi Očima Jindřicha Trpišovského "Prošel si těžkým obdobím, vypadl ze základní sestavy kvůli nemoci, pak už jen zaskakoval. Na pozici stoperů je velká konkurence. Jsem za něj rád, že podal takový výkon po pauze. Jako ofenzivní post se chytnete snadněji nějakým náběhem, ale na stopera jsou velké nároky na rozehrávku. A on to zvládl skvěle. Hrál, jak ho znám z dřívějška, skvěle zapadl do mužstva, gól je nadstavba. Byl hrozně klidný na míči a nevybavuji si, že by udělal sebemenší chybu."



Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

Nedozvěděl jsem se, že budu hrát. Ale když jsme ve čtvrtek nebo v pátek něco nacvičovali, vytušil jsem, že bych mohl nastoupit.

Jak rychle jste se dostal do zápasu?

Nechtěl jsem hlavně udělat žádnou chybu. Hned v první minutě nám tam sice zaběhli, ale od té doby jsem se cítil dobře. Byli jsme hodně na míči, navíc jsme dali góly.

Mohl jste si vysnít lepší návrat? Udrželi jste nulu a sám jste skóroval.

Já jsem hlavně rád za tu nulu, i když ke konci už to bylo takové bohorovné, kluci se moc nevraceli. Jiné týmy by nás mohly vytrestat, ale asi to vyplývalo z toho, že to bylo až na konci zápasu. Jinak to herně to vypadalo dobře, dalo se na to koukat.

Gól jste dal po víc než dvou letech. Proč jste ho slavil miminkovsky s prstem v puse?

Už jsem slyšel, že čekání bylo dlouhé, sám jsem si ani nedokázal na poslední gól vzpomenout. Přál jsem si ho hlavně pro malého, kterému jsou zrovna dva měsíce, chtěl jsem ho dát pro něj. O to větší radost jsem měl. Ale já nejsem od toho, abych branky dával, mám jim zabraňovat. Takže mám radost za udrženou nulu, potřebovali jsme ji.

Jak jste kousal, že jste nehrál?

Nebyl jsem naštvaný. Trenér se vždycky rozhodne pro to nejlepší, co má. A klukům se dařilo. Nebyl důvod být zapšklý, ublížený. Bral jsem, jak to je, a čekal na šanci. A jsem rád, že jsem do toho teď naskočil.

Zrovna mezi stopery je ve Slavii velká konkurence.

Je pravda, že nás je tady dost. Trenér nám vždycky vysvětluje, proč na zápas nasadil konkrétní dvojici. Konkurence je velká, ale když je někdo zraněný, musí druhý zaskočit.

Teď vás čeká šlágr s Plzní. Nabila vás výhra nad Teplicemi sebevědomím?

Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože zápas předtím s Jabloncem se nám nepovedl. Teď se to změnilo, ale za týden může být všechno úplně jinak. Zápas bude mít velkou sledovanost, bude důležitý.