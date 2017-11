Venku to nejde. Proč pražská „S“ často ztrácejí body mimo svůj stadion

Slavia v pondělí uzavřela první polovinu ročníku remízou v Jablonci (1:1). Byla to její šestá ztráta v osmém venkovním utkání podzimu.

„Většina zápasů byla podobná tomu v Jablonci, nechci říct, že byla totožná. Ale měli jsme převahu, šance, neproměnili jsme je. Soupeř hrál s velkou motivací a my to nezvládli,“ přemítal slávistický kouč Jaroslav Šilhavý. „Ale je pravda, že jsme těch zápasů ztratili opravdu dost.“

Jen dvě vítězství v Karviné a na Slovácku, remízy v Ostravě, na Bohemians, v Olomouci a naposled v Jablonci, porážka v Plzni. Ta ve venkovních duelech posbírala o jedenáct bodů víc než Slavia, proto je rozdíl mezi lídrem a obhájcem titulu v tabulce propastný, takřka nedostižných čtrnáct bodů.

Při loňském útoku na titul získali slávisté mimo domácí prostředí čtyřiatřicet bodů za deset výher a čtyři remízy, což bylo nejvíc ze všech. Doma uhráli jen o bod víc. Letos jsou v tabulce venkovních duelů až čtvrtí za Plzní, Libercem a Olomoucí, za kterou zaostávají i v celkovém pořadí.

Při pohledu do statistik předchozích sezon vyplývá, že ligové zlato vyhrávají výsledky venku. Doma je pro týmy ze špičky bodovat povinností, tam výraznější rozdíly nejsou. Ale kdo je nejlepší mimo svůj „hrad“, může myslet na trofej.

Bylo to tak i v případě Sparty při jejím posledním titulu v ročníku 2013/2014, venku měla navlas stejnou bilanci jako v minulé sezoně Slavia. Když po sparťanském prvenství dvakrát slavila Plzeň, byla venku rovněž nejlepší ze všech.

Zápasy na hřištích soupeřů jsou těžší než ty domácí, pro favority zvlášť. Platí to ve všech soutěžích a pro všechny kluby.

Domácí tým, i když je v souboji outsiderem, si na svém hřišti víc věří, víc si dovolí, je drzejší, může se opřít o publikum, soupeř k němu má respekt. V neposlední řadě i rozhodčí bývá k hostitelskému týmu přívětivější. Za stejný prohřešek se domácí hráč trestá hůř než host.

Po pondělní ztrátě v Jablonci došla trpělivost i slávistickému vedení, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík uvedl, že mužstvo bude za výkony v zápasech v Plzni i v Jablonci sankcionováno. K tomu připočetl i jediný nepovedený domácí duel s Libercem.

Zatímco u Slavie se potíže v zápasech venku objevily na podzim, u Sparty jde o dlouhodobější jev. Faktem je, že venku to mají sparťané nejtěžší ze všech. Kamkoli dorazí, tak platí, že pro každý klub v Česku je domácí zápas se Spartou nejvíc.

V aktuální sezoně z osmi utkání vyhrála dvakrát, k tomu přidala jen tři remízy, další tři utkání prohrála, naposled v neděli v Olomouci.

Předtím ztratila utkání v Brně a na Slavii, o body přišla při remízách v Liberci, na Dukle a ve Zlíně. V tabulce venkovních duelů je až sedmá, před ní jsou dokonce i Mladá Boleslav a Bohemians.

„Pravda je, že abyste hráli dobrý fotbal, musíte na to mít psychicky. A to nám chybí. Venku nehrajeme tak dobře jako doma. Chce to prostě mít větší vůli. Přijet na hřiště soupeře a chtít uhrát tři body. Venku nám něco chybí, přitom doma hrajeme dobře,“ řekl sparťanský trenér Andrea Stramaccioni po upachtěné bezbrankové remíze na Dukle.

Už před příchodem Stramaccioniho to nebylo dobré. Na jaře si sparťané ze sedmi duelů přivezli jen šest bodů za výhru a tři remízy. Na jediné vítězství dosáhli na hřišti sestupující Příbrami v posledních vteřinách. Celkem v minulé sezoně uhráli mimo Letnou jen devatenáct bodů. Víc jich nasbíraly i Teplice, Zlín, Boleslav a samozřejmě Plzeň se Slavií.

V ročníku 2015/2016 to zase bylo pouze dvaadvacet bodů. A právě proto, že fotbalisté Sparty nezvládají utkání venku, v soutěži v předchozích sezonách za nejlepšími zaostávali.