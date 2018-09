Fotbalové derby žen vyhrála v Edenu hostující Sparta

Už v nedělních derby v Edenu v kategorii starších žáků kralovaly oba týmy Sparty. V úterý je napodobily ženy.

Slavia - Sparta 2:3 Branky: 31. Divišová, 36. Svitková - 18. Burkenroad, 27. Stašková, 50. Martínková L. ČK: 68. Pincová (Slavia)

Sparťanky vedly 2:0, ale domácí hráčky do poločasu srovnaly. Pět minut po přestávce z dorážky rozhodla Martínková. Když v 68. minutě viděla druhou žlutou kartu slávistická kapitánka Pincová, domácí družstvo se už na další vyrovnání nezmohlo.

„Bylo to klasické soubojové derby, inkasovali jsme po dvou hloupých chybách, pak jsme se nastartovali. Po změně stran jsme opět inkasovali zbytečně po našem autu, soupeř jinak neměl vyložené šance, my ale příliš také ne, až ve druhém poločase,“ řekl slávistický kouč Pavel Medynský.

„Vítězství si vážím. Bylo důležité, že nás to po vyrovnání nezlomilo, druhý poločas do toho hráčky zase vletěly a chtěly to rozhodnout,“ řekl sparťanský trenér Peter Bartalský.

Po čtyřech kole je první Sparta bez ztráty bodu, Slavia je s jednou prohrou druhá.