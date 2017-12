Tahy velkých šéfů. Trenéři pražských "S" jsou (zatím) na svých místech

Chcete znát nejpřekvapivější sdělení? Není vyloučené, že na trenérských židlích se nic nezmění, byť se ještě minulý týden zdálo, že minimálně k jedné výrazné rošádě dojde stoprocentně. Trenérem Slavie (prozatím) zůstává Jaroslav Šilhavý.

Tak tedy začněme v Edenu, odkud zní základní zákulisní informace: „Motáme se v bludném kruhu.“

Úřadující mistr na závěr podzimu promrhal příležitost, aby postoupil do jarní fáze Evropské ligy, čímž mohl kosmeticky zakrýt propastné 14bodové ligové manko na Plzeň.

Pohárový krach s kazašskou Astanou jen umocnil slávistickou nespokojenost. Když vzápětí oficiálně nastoupil nový sportovní ředitel Jan Nezmar, čekal se okamžitý a velký třesk. Jenže zatím nic.

Trenér Šilhavý je na dovolené a vyčkává. Vlastně vyčkávají všichni. Na co? Na to, jestli se slávistický šéf Tvrdík domluví s Libercem na vykoupení Jindřicha Trpišovského. Co vypadalo na jasnou věc, se jaksi zadrhlo. „Proto existuje reálná možnost, že bude Jarda Šilhavý pokračovat,“ pravil člověk, který kroky Slavie sleduje zblízka. Jinými slovy: nebude-li jisté, že přichází Trpišovský, Slavia trenéra nezmění.

Nezapomínejme, že se tu jedná také o čest kouče Šilhavého. Ve vedení klubu, který z herní bryndy dovedl senzačně až k titulu, očividně nemá plné zastání. Koho by to nedráždilo? „Takhle ta práce dělat nejde. Buď trenérský tým má důvěru, nebo ne,“ prohlásil před posledním utkáním.

Co z toho všeho plyne? Do Slavie míří trenér Trpišovský, ale k nástupu dojít nemusí. Jak by pak zareagoval Šilhavý?

Italský trenér ve službách Sparty Andrea Stramaccioni

Sparťanský kruh je začarovaný víceméně stejně a znovu rozhodne velký boss. Netrpělivě se čeká, k jakému scénáři se Daniel Křetínský přikloní.

Nechá si italského trenéra Andreu Stramaccioniho? Omezí mu pravomoc? Najde mu jiné místo v managementu? Přesvědčí respektovaného chorvatského kouče Slavena Biliče, aby zkusil utrápený klub zvednout?

Všichni podřízení čekají, co se ve Spartě bude dít. Ani dovolenou si po odehraném podzimu neberou, aby se z ní nahonem nemuseli vracet.

Každopádně Křetínský řeší kardinální otázku. Revoluční tah se Stramaccionim mu nevyšel. Sparta zklamala na všech frontách, vypadla z předkola Evropské ligy, ztrapnila se v národním poháru a za vedoucí Plzní vlaje o 18 bodů. Na soupisce má 27 skvěle placených hráčů, dalších 24 hostuje jinde, takže je jasné, že klubový majitel musí bouchnout do stolu. Jestli to přinese dobrotu, o tom můžeme znovu jen spekulovat.

Podzim hrůzy už nikdo nespraví, pro jaro by do klubu měl přibýt nový sportovní ředitel, což bývá klíčová funkce pro budoucí koncepci. A sotva vás může překvapit, že ta funkce ve Spartě chybí. Jestli ji obsadí trenér Zdeněk Ščasný, který ze Sparty před patnácti měsíci odešel, to se brzy dozvíme.

„Čert aby se ve Spartě vyznal,“ řekl jeden z manažerů. Aby se to nepletlo, stejné rčení by se teď dalo přilepit i ke Slavii.