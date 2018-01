Slavia v Dubaji: metro na letišti, Astana v hotelu i zabavený poker

Od úterního večera jsou hráči a realizační tým hosty hotelu Jebel Ali Beach, který vyrostl na okraji třímilionového města. Časem možná i tady bude výrazně rušněji, protože už teď se místní pláž začíná pod dohledem stavařů měnit do tvaru palmy, tak jako nedaleká slavnější Jumeirah, jejíž fotky obletěly svět.

Zatím je ale v okolí klídek. Menší přístav, rozlehlý golfový areál, daleko od ruchu velkoměsta, který slávisté pocítili jen při příletu.

„Bylo znát, že je to něco jiného, než na co jsme zvyklí, letiště bylo opravdu obrovské. Dokonce jsme museli přejíždět z jedné části do druhé nějakým vlakem,“ žasl obránce Michal Frydrych.



Skutečně - poté, co slávisté prošli pasovou kontrolou, nastoupili do soupravy, která připomínala klasické metro. A na světelné tabuli si mohli přečíst: příští zastávka, výdej zavazadel!

Tam prožil pernou chvilku útočník Mick van Buren. Skener odhalil v jeho zavazadle kufřík s pokerovými žetony, který měl slávistům zpestřit volné chvíle. Nezpestří. Ve Spojených arabských emirátech platí přísná pravidla omezující hazardní hry, takže kufřík zůstal na letišti.

Po příjezdu do hotelu slávisty udivila ještě jedna věc: kromě nich a dánského Bröndby Kodaň s českým útočníkem Janem Klimentem zvolila stejné ubytování také kazašská Astana, která pražský tým v listopadu porazila v přímém souboji o postup ze skupiny Evropské ligy. V jídelně má stejně jako ostatní týmy vyhrazený vlastní salonek, kterého si česká výprava hned všimla.

„Ale zatím jsme je nepotkali,“ říkal Frydrych ve středu ráno. „Že jsou tady s námi, to se nedá nic dělat. I když na ně samozřejmě nemáme úplně dobré vzpomínky.“



První den na soustředění začal pro slávisty snídaní a nepovinnou rozcvičkou na hotelové pláži, odpoledne je na nedalekém hřišti čekal první trénink. Pochopitelně v krásném počasí, teploty v Dubaji sahají k pětadvaceti stupňům a slunce od rána hřeje.

Ideální podmínky by měly vydržet i ve čtvrtek, kdy Slavii čeká první zápas - od 16 hodin českého času (19:00 místního) nastoupí proti ruskému Zenitu Petrohrad.