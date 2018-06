Hušbauer: Únava byla vidět, ale kousli jsme se. Škoda té penalty

Sám Hušbauer se mohl trefit už v první půli, jeho přízemní ránu z 18. minuty ale vyrazil gólman a těsně před přestávkou zakončil pohlednou akci z voleje nad.

Pět minut před koncem byl opět v centru dění, sudí Hrubeš totiž po zákroku na něj odpískal pokutový kop. Střídající Van Buren ale penaltu neproměnil, míč napálil do tyče.

„Jestli byla jasná? Těžko říct,“ pousmál se Hušbauer.

„Já nevím, vletěl jsem tam a obránce o mně asi nevěděl. Kontakt tam byl, ale jestli byla, nebo nebyla? Musel bych to vidět na videu,“ dodal slávistický záložník.

Říká se, že v přípravě o výsledek tolik nejde, tohle vás ale mrzí, ne?

To spíš kvůli fanouškům. My spíš v té únavě chtěli předvést nějaký výkon. Bylo vidět, že jsme byli unavení, že nejsme v kondici, v jaké bychom chtěli být, což je normální. Ke konci už to bylo vyhrocené, ale to k tomu patří.

Právě v závěru jste i přes únavu vystupňovali tlak.

Jo, kousli jsme se. Nechtěli jsme prohrát. Oni po gólu zalezli, hráli na brejky. My jsme si to zjednodušili, byla větší nabídka, vznikaly mezery, hráli jsme to po stranách s centry. Bohužel nepadla aspoň jedna branka.

Jak jste vůbec reagoval na to, že slovenská policie Superpohár zrušila?

Je mi líto těch lidí, co si tam plánovali cestu, vzali si kvůli tomu třeba dovolenou... A oni to týden před tím zruší. Nedobré, co bych k tomu řekl. Pro nás to komplikace není, ale kvůli těm lidem je to škoda.

Zpět k přípravě, která bývá pod koučem Trpišovským velmi náročná. Jak ji zvládáte?

První týden byl náročný, zvlášť pro ty, kteří měli kratší volno z nároďáku. Bylo devět dní volna, takže se únava kumulovala. První týden byl hodně o běhání v lese, bez balonu, takže to bylo takové náročnější. Pak jsme si oddechli, ale zase jsme měli dvoufázové tréninky. Sice už na hřišti, ale pořád náročnější. Doufám, že přes víkend odpočineme a na soustředění už budeme ladit taktiku.

Je náročnější než v zimě, když trenér Trpišovský přišel?

Je to srovnatelný, akorát si myslím, že už jsme trošku dál. Únava už není taková, není to tak utahané jako v zimě. Snad to zúročíme.