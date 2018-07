Největší přestup Slavie: favorit na titul koupil Olayinku za 80 milionů

Původně stál v přepočtu 200 milionů korun. „Tolik nedáme,“ oznámil v červnu slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Během několika týdnů se však přece jen povedlo vyjednat přijatelné podmínky, aby vysněná ofenzivní posila mohla z Belgie přijít. Slavia za dvaadvacetiletého ofenzivního hráče zaplatí přibližně 83 milionů korun. %Částku oznámil Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Dosavadní rekordní transfer směrem do Slavie držel rumunský ofenzivní hráč Alexandru Baluta, z Craiovy ho Slavia vykoupila za 70 milionů korun.

Olayinka se Slavií podepsal čtyřletý kontrakt, na dresu bude nosit číslo 9.

„Jsem nesmírně šťastný. Když jsem se dozvěděl o možnosti jít do Slavie a vrátit se do Prahy, byl jsem šťastný. Prahu znám a láká mě to, protože Slavia je špičkovým klubem v Česku,“ poznamenal pro klubový web po podpisu kontraktu Peter Olayinka.

Olayinka není českým fanouškům neznámým fotbalistou, od léta 2016 nastupoval rok za pražskou Duklu. V domácí lize odehrál 29 zápasů a dal 6 gólů.

Pak se vrátil do Gentu, ale ten ho obratem poslal do Waregemu. Tam se Olayinka v minulém ročníku parádně předvedl: jedenáct branek v belgické lize a dalších třináct jich pro spoluhráče připravil. I proto jeho cena vylétla.

Olayinka nastupuje na ofenzivních místech sestavy, nejvíc zápasů v minulé sezoně odehrál na levém křídle, může však hrát i vpravo či na pozici podhrotového hráče či ve středu útoku.

V nedělním úvodním utkání Slavie v novém ročníku v Olomouci se ještě neuvede, do tréninku s týmem se zapojí teprve až v pondělí.

Pro Slavii je to čtvrtá výrazná posila během letního přestupového období. Už dřív získala pravého obránce Vladimíra Coufala z Liberce, levého beka Jaroslava Zeleného z Jablonce a Balutu.

Jelikož z opor nikdo neodešel, je Slavia považována za největšího favorita na titul. „Cokoli jiného je neúspěch,“ říká Tvrdík.