Slavia si kvůli odchodu Buchy do Plzně stěžuje u fotbalové asociace

Fotbal

Zvětšit fotografii Pavel Bucha ještě v dresu Slavie. | foto: www.slavia.cz

dnes 10:52

Pár dnů před sobotním vzájemným zápasem si fotbalová Slavia oficiálně stěžuje kvůli červencovému odchodu odchovance Pavla Buchy do Plzně. V úterý podala návrh na zahájení řízení ke sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a pokud uspěje, bude po dvacetiletém záložníkovi požadovat odškodné. To by se mělo pohybovat v řádu milionů korun.

Bucha na začátku července vypověděl Slavii smlouvu poté, co se s klubem nedohodl na jejím prodloužení a byl přeřazen do juniorky. Vedení klubu podle agentury Sport Invest, která mladého fotbalistu zastupuje, porušilo smlouvu. Po výpovědi se stal Bucha volným hráčem a 9. července podepsal kontrakt s Plzní. S tím ale Slavia nesouhlasí a požaduje odškodnění. Záležitost předala právníkům a v úterý začala jednat. „Slavia podala 28. srpna na FAČR návrh na zahájení rozhodčího řízení proti Pavlu Buchovi a FC Viktoria Plzeň,“ uvedla Slavia v prohlášení na twitteru. Nyní bude na sboru rozhodců FAČR, aby určil, zda Buchovo ukončení smlouvy se Slavií bylo oprávněné, či nikoli. Pokud uspěje Slavia, bude moci po Buchovi požadovat odškodnění, přičemž hráčova cena se údajně pohybovala kolem 15 milionů korun.