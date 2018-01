Laštůvka je na odchodu ze Slavie, s týmem neletí na soustředění

Pětatřicetiletý Laštůvka, který do Slavie přestoupil loni v létě z Karviné, se po nedávném příchodu Ondřeje Koláře z Liberce nevešel do čtyřiadvacetičlenné nominace. Klub na svých webových stránkách uvedl, že probíhají jednání o jeho odchodu.

Karvinský odchovanec odchytal na podzim 15 ligových zápasů, v nichž udržel devětkrát čisté konto. Dalších osm utkání přidal Laštůvka v pohárech - čtyři v kvalifikaci Ligy mistrů a stejnou porci ve skupině Evropské ligy. Podle spekulací by měl trojnásobný reprezentant zamířit buď do Karviné či do Baníku Ostrava.

Slávisté se na ruzyňském letišti sešli kolem jedné hodiny odpoledne. Ve tři v teplákových soupravách a nezbytných kompresních ponožkách nasedli na palubu letadla, které je za šest hodin dopraví do Dubaje.

Na soustředění budou do pátého února a sehrají přípravné duely se čtyřmi celky. Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čeká Zenit Petrohrad, Bröndby Kodaň, Kuang-čou Evergrande a na závěr ukrajinský Šachtar Doněck.