Pokorný chce ve Slavii konečně hrát: Není cesty zpět, udělám pro to vše

Pokorný se do Česka vracel po roce v zahraničí, v Montpellieru zažil dvě rozdílná období. Po slibném začátku utrum, pod novým koučem přestal úplně nastupovat. Věřil, že ve Slavii se znovu rozehraje, jenže to se zatím nesplnilo.

„Trenér Trpišovský o tom se mnou mluvil, ale je to těžký - když se klukům dařilo, není potřeba nic měnit. Respektoval jsem to, nejsem typ, co by kopal kolem sebe a všechny špinil,“ vyprávěl po přípravném duelu s Viktorií Žižkov (4:0).

Je pro vás letní příprava šancí na nový start?

Já nechci říkat, že každá příprava je můj nový restart, ale teď jsem si řekl, že už není cesty zpět. Chci hrát a udělám pro to všechno. Uvidíme, jestli to bude stačit.

Mohla být během jara znát nerozehranost z Francie?

Asi jo. Myslel jsem, že znát nebude, že do toho vlétnu a půjde to. Jedna chyba v přípravě to srazila trochu dolů, ale to je prostě pryč. Už se tím nezabývám. Hlavní je, že mě fotbal baví. Doufám, že týmu pomůžu víc než na jaře.

Jaká zatím je příprava na novou sezonu?

Je toho hodně, asi jste sami viděli, že ke konci zápasu už nebyly moc síly na běhání. Je to náročný, ale normální v tomto období. Musíme se s tím porvat. Ten zápas je takovým zpestřením v kondičním bloku, že konečně máme balon. Výsledek je bonus navíc.

Váš nový spoluhráč Coufal zná kouče Trpišovského z Liberce, stejně jako vy. Přesto říkal, že ho náročnost tréninků až překvapila. Co vy na to?

On to řekl naschvál, trenérovi tohle lichotí. Chce hrát v základu. (smích) Ale vážně, je to náročné, já osobně s jiným trenérem těžší přípravu neměl. Taky chci hrát. (smích) I když je to nepříjemné, tak víme, že se to pak vyplatí, kondice je důležitá pro styl, jaký po nás chce kouč.

Slavia přivedla nejdražší posilu ve své historii, Alexandra Balutu. Jak na vás zatím působí?

Je šikovnej. Já zrovna takový typy hráčů nemám moc rád, vrtkavý, malý...

Dělá vám při tréninku potíže?

Já proti němu ještě nehrál,ale říkal jsem si, že to s ním bude složitý.

Jak na něj?

No kopnout ho hned. (smích)

Může se stát hvězdou ligy?

Uvidíme. Pozorujete to sami, že když cizinci přijdou do české ligy, tak to pro ně není jednoduché, spousta lidí tu soutěž podceňuje. Má kvalitu.