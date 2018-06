Jak si zahrál podavač míčů. Trpišovský o posilách, odchodech i Balutovi

Šilhan do juniorky Slavie přišel před necelým týdnem z Teplic a hned se mohl předvést při nečekané premiéře v Edenu. Proti Žižkovu odehrál druhou půli a vstřelil poslední čtvrtou branku, ve druhé přípravě se Slovanem Bratislava (0:1) naskočil na závěrečné okamžiky zápasu.

„Je to pro něj příjemnej den, měl velkou radost. Půjčili jsme si ho z juniorky, je šikovný a potřebovali jsme někoho do středu pole. Jsem rád, že si před utkáním nedal párek v rohlíku nebo jiné občerstvení, šel do toho přímo z voleje,“ usmíval se Trpišovský.

O čem ještě po pátečním „dvojboji“ hovořil?

O výkonech posil Zeleného s Coufalem: Jsem rád, že si mohli „osahat“ arénu, trávník a fanoušky v takových zápasech. Oba ukázali, proč jsme je dělali. Byli aktivní, hodně na míči, snažili se podporovat ofenzivu. Vláďa Coufal to má o něco jednodušší, protože nás trenéry zná, pro Jardu Zeleného jsou některé věci nové, ale oba podali velice slušný výkon.

O zraněných: Alexandru Baluta s námi začal hrát v Chotěboři po 20 dnech volna a je lehce zraněný, měl trochu problém s úponem stehenního svalu. U hráčů s drobnými problémy jsme před pondělním odjezdem na soustředění do Rakouska nechtěli nic riskovat. Simon Deli je zraněný celou dobu, vždycky absolvuje jeden trénink a je zraněný. Za celou přípravu zvládl tak dva nebo tři.

O příchodech před odjezdem na soustředění do Rakouska: Je možné, že se doplní, ale nemyslím si, že to bude před cestou. Jednání probíhají a budeme reagovat i na zdravotní stav. S kádrem jsme nicméně spokojení, většinu pozic máme zdvojených. Nemusíme za každou cenu někoho dělat, museli bychom být fakt přesvědčení, že jde o hráče, který by nám pomohl. Někteří z těch, o které máme zájem, mají víc nabídek. Jsme někde ve frontě, druzí, třetí, někde dál.

O možném příchodu hráče z mistrovství světa: Pokud by šlo o hráče z mistrovství, tak by to stejně byl problém. Je někde součástí týmu, pak by měl pauzu, volno, a až pak teprve by se připojoval. Baluta to je podobný příklad, byl s reprezentací, bude toho hodně dohánět.

O odchodech i hostováních: O některé hráče je zájem, spíš budeme řešit ty mladé. Máme nabídky na hostování, o některé členy širšího kádru je zájem v lize a mohli by hrát. Všichni s námi pojedou, malý otazník je u Per-Egila Floa, o kterého je zájem ve Švýcarsku.

O zrušeném Superpoháru a náhradním programu: Paradoxně jsme na tom vydělali – hráli jsme doma. Na druhou stranu se něco začalo, tak bych byl rád, aby se v tom pokračovalo. Navíc bychom hráli jen jeden přípravný zápas místo dvou... Má to svá pro i proti.

O výkonu v duelu se Slovanem Bratislava: Jsem rád, že jsme to přežili. Únava byla vidět, zejména prvních 60 minut, než byl soupeř také unavený. Vypadli nám nějací hráči ve čtvrtek i těsně před zápasem, týmy jsme narychlo doplňovali juniorkou. Slovan hrál generálku, nám to ve velké únavě ukázalo kvalitní výkony i některé nedostatky.

O velkém tlaku v posledních patnácti minutách: To je nejpodstatnější z celého dne. Na hráčích byla vidět únava, měli těžké nohy z posilovny, dvoufázových tréninků. A upřímně jsem měl o některé strach. Ale je to nejpozitivnější věc, že i přes únavu jsme si vytvořili tlak a šance. Bylo vidět, že hráči chtějí zápas zvládnout i ve stavu, v jakém jsou.