Expert na Příbram. Smáli se mi, že dávám góly jen jí, líčil Bořil

„Všichni se mi smáli, že dávám góly jen Příbrami. A že když přijede, tak že určitě branku dám. To se vyplnilo, jsem rád, že jsem se po dlouhé době trefil,“ usmíval se Bořil po vítězství. „Asi jsem na ni expert.“

V neděli večer byl prvním střelcem pětibrankového zápasu, prosadil se už ve třinácté minutě. Navzdory tomu, že nepatří mezi čahouny, po rohu zatloukl balon do sítě neomylně hlavičkou.

„Míša (Ngadeu) míč dobře vrátil před bránu. Já se jenom otočil, trknul jsem do balonu a šlo to pod víko. Zaplaťpánbůh, že jsem to dal,“ pravil sedmadvacetiletý levý bek po třetím ligovém zásahu v životě.

Také předchozí dva zaznamenal Bořil proti Příbrami. Druhý dal loni v únoru, když slávisté u Litavky outsidera deklasovali 8:1 - drtivé skóre uzavíral coby náhradník po minutě na hřišti. A premiérový vstřelil ještě v dresu Mladé Boleslavi při vítězství 4:1 před čtyřmi lety po zasekávačce z levého křídla.

I proto ho spoluhráči před utkáním popichovali, všichni mu připomínali, že branky střílí pouze Příbrami.

„Chtěli si i vsadit, ale nebyl jsem ani vypsaný, takže škoda. Asi všichni věděli, že gól dám, tak asi z toho důvodu,“ smál se. „Hodně jsem se na to i soustředil, i když já se soustředím před každým zápasem. Ale tohle bylo prostě takové speciální.“