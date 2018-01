PŘÍMÝ PŘENOS: Slavia hraje v Dubaji přípravný zápas s Bröndby Kodaň

Jak si vedou slávisté, můžete sledovat rovněž v tradiční textové reportáži.



Koho trenér Jindřich Trpišovský poslal do zápasu? V bráně začne Kovář a ve stoperské dvojice nastoupí vedle Ngadeua nováček Pokorný. Nastupuje i mladý Bucha či útočník Tecl, jenž se vrátil z hostování v Jablonci.

Sestava Slavie Kovář - Frydrych, Pokorný, Ngadeu, Sobol - Van Buren, Hromada, Stoch, Bucha, Tecl - Škoda.

Náhradníci: Kolář, Jugas, Sýkora, Danny, Zmrhal, Hušbauer, Kúdela, Bořil, Deli, Souček, Necid, Otáhal.

A ještě jedna česká stopa v pondělním utkání: za Bröndby Kodaň hraje reprezentační útočník Jan Kliment.

Slávisté jsou na soustředění v Dubaji od 23. ledna, zvykají si na pokyny nového trenéra Trpišovského. Od hotelu v okrajové části města, který obklopuje velký golfový areál, to mají jen pět minut na tréninkové hřiště, kde dřou i zimní posily: stopeři Pokorný s Kúdelou a brankář Kolář. V teple se tým bude připravovat až do 5. února, kdy se vrací do Prahy.

První přípravný zápas v Dubaji mu ovšem nevyšel, ve čtvrtek podlehl Petrohradu vysoko 1:5. Jak se mu povede dál, sledujte živě na iDNES.cz.