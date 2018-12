Ševčík a další, nová jména pro Slavii. Nejblíž k přestupu je Masopust

Nová jména pro Slavii Petr Ševčík, 24 let, Liberec

Šikovný střední záložník, který poslední tři roky nastupuje za Liberec a patří tam k nejlépe hodnoceným. Vychovala ho Olomouc, zájem o něj má i Sparta. Lukáš Masopust, 25 let, Jablonec

V Jablonci ožil pod Petrem Radou. Šikovný krajní hráč, rychlostně i technicky dobře vybavený. V reprezentaci debutoval na jaře na turnaji v Číně, od listopadu nehraje. Po zákroku stopera Dukly Jána Ďurici si poranil postranní vazy v koleni a do konce podzimu nenastoupí. David Pavelka, 27 let, Kasimpasa

S trenérem Jindřich Trpišovským se zná z Liberce. V roce 2016 ze severu Čech odešel do Kasimpasy, kde je doteď. Na podzim se vrátil do reprezentace a stal se důležitou součástí týmu nového trenéra Jaroslava Šilhavého. Poctivý bojovník, skvěle fyzicky vybavený, Slavia o něj stojí dlouhodobě. Martin Hašek ml., 23 let, Bohemians

Sparta ho loni prodala do Bohemians, ale zůstalo jí předkupní právo. Pod trenérem-otcem patřil v Ďolíčku v minulé sezoně k nejlepším hráčům týmu, na startu nové sezony ho přibrzdila zranění.