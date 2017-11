Ve fotbalové Slavii panuje napětí. Neničí ji velké změny?

Jenže po třinácti odehraných kolech je naděje na titul titěrná - a Slavia řeší problém. Problém jménem rotace kádru. „Já s touhle situací nejsem spokojený. Určitě ne. Každý zápas hraje jiná sestava, to je pak těžké. Na naši hru to má vliv a není to ideální,“ vypálil v neděli po porážce 0:1 v Plzni záložník Josef Hušbauer.

Slávistický režisér mluvil do té doby klidně a bez emocí, ale když přišla otázka na časté a početné změny v sestavě, neudržel se a upřímnost v něm zvítězila nad diplomatickými slůvky.

„Mluvím za sebe, ale kdybych věděl, že zleva a zprava hraje vždycky stejný hráč, tak za tři čtyři zápasy vím přesně, co od něj čekat,“ přemítal. „Když je tam pokaždé někdo jiný, je to složitější. Každý hráč má jiné návyky.“

Hušbauer sám patří mezi ty, kterých se změny dotýkají nejvíc. Byl zvyklý hrát téměř každý zápas, v minulé sezoně jako klíčový hráč táhl Slavii za titulem.

Od léta se jeho role začala lehce měnit: v lize na něj sice trenér Jaroslav Šilhavý sází dál, ale v Evropské lize, kterou pomohl vykopat a na kterou se těšil, odehrál všehovšudy šestadvacet minut.

Ale není sám. To, jak slávistická soupiska nabobtnala, pocítil podobně i kapitán Škoda nebo záložníci Zmrhal se Součkem – všichni reprezentanti. A Danny, který v Plzni nenaskočil ani na minutu, si na Instagramu povzdechl: „Jsem zklamaný, že jsem nenastoupil a nemohl pomoct.“

Že by nejraději každý hrál pravidelně, je logické. Ale pochopit se dá i Šilhavého uvažování: některým hráčům chce v našlapaném programu dopřát odpočinek, jiným zase chce dát prostor, aby na lavičce nebo na tribuně neztratili herní praxi.

Jenže šest změn v sestavě, které připravil na zápas s Plzní, už bylo zřejmě příliš. Vyměnil celou zálohu, sedět nechal třeba Součka se Stochem, kteří mají formu. A v útoku opět Necida vystřídal Škoda.

„Doteď jsme to tak dělali a fungovalo to,“ obhajoval svou volbu kouč. Jenže to není tak úplně pravda: Slavia z pěti posledních zápasů jen dvakrát vyhrála a v lize nabrala čtrnáctibodovou ztrátu, která se bude dohánět jen těžko.

Nedá se jasně říct, že v Plzni prohrála kvůli změnám v sestavě: vždyť kdyby gólman Laštůvka při Kolářově střele neudělal úkrok do strany, mohla vézt domů aspoň remízu. Ale...

„Plzeň hraje ligu i Evropskou ligu ve dvanácti lidech,“ upozornil Hušbauer. „Její hráči si víc rozumějí, nám prostě tyhle věci chybí.“ Porážka v Plzni klub mrzí. Ale větší nebezpečí může nakonec pro Slavii znamenat napětí, které točení sestavou zjevně vyvolává.