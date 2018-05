Ulička hanby i velké finále. Když slavíte titul po souboji s rivalem

Ligové finále se blíží, v sobotu po osmé večer může být hotovo. Tři kola před koncem.

„Chceme titul mít co nejdřív. A když to ukončíme zrovna na Slavii, bude to specifický,“ poznamenává plzeňský záložník Martin Zeman.

Bylo by to také výjimečné. Dosáhnout na zlato ve vzájemném souboji s protivníkem a ještě k tomu na jeho hřišti, se dosud nestalo.

Pro vítěze je titul v tu chvíli ještě sladší. To pro poražené vidět slavit soupeře u sebe doma, nad míru potupné. Jen si to, slávisté, představte... To rozhodně zažít nechcete.

„Před dvěma týdny jsme nečekali, že když na Slavii neprohrajeme, tak budeme slavit,“ přiznává plzeňský kapitán Roman Hubník.

Kdy a kdo získal titul po souboji s rivalem jaro 2000: Sparta - Slavia 5:1. Po derby Sparta zvýšila náskok na sedm bodů, zbývala už jen dvě kola. jaro 2012: Liberec - Plzeň 0:0. Liberec měl před závěrečným kolem tříbodový náskok, v případě porážky s Plzní by se z titulu radovala ona díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Pikantní je, že fotbalisté Slavie i Plzně jako kandidáti na titul byli u toho, když po závěrečném hvizdu propukly soupeřovy oslavy.

Slávisté neradi vzpomínají na jaro 2000. Tři kola před koncem na druhém místě ztráceli na Spartu čtyři body a čekalo je derby na Letné.

Po výprasku 1:5 pronesl jejich trenér František Cipro památnou větu: „Na tiskovku jsem musel projít špalírem slavících sparťanských fanoušků. Touhle uličkou hanby by si měli projít někteří naši hráči.“

To Plzeň před šesti lety v průběhu jarní sezony už ani nedoufala, že se jí boje o titul budou týkat. Ale zlepšení a časté ztráty Sparty ji najednou vrhly do přímého souboje v závěrečném kole v Liberci.

Domácím stačil bod, Plzeňští museli vyhrát. Po bezbrankové remíze plzeňský kouč Pavel Vrba prohlásil: „Nemůžete být smířený, když máte vrchol na dosah.“ Kapitán Pavel Horváth doplnil: „Zklamaní jsme, ale vyšli jsme z toho se vztyčenou hlavou.“

V obou případech s pohárem křepčil domácí tým, v sobotu však stadion v Edenu může zažít hostující radost. A ještě ke všemu na hřišti obhájce trofeje.

Slavia - Plzeň Sledujte šlágr v sobotu od 18.30 online.

„Pro mě osobně by nebyl pěkný pohled, kdybych viděl hráče Plzně slavit zrovna na našem stadionu,“ ušklíbá se slávistický záložník Jakub Hromada, který do Prahy loni přestoupil právě z Plzně.

Tehdy boj o první příčku rozřešilo poslední kolo, souboj na dálku si pohlídala Slavia na vypůjčeném Strahově proti Brnu.

V předchozích letech naopak zlato získala Plzeň s předstihem. A to dokonce málem právě na hřišti svého konkurenta.

Na jaře 2016 čtyři kola před koncem vyhrála na Spartě 3:0, ale k jistotě jí scházel bod. Na Letné slavila vítězství, mistrovské oslavy si musela nechat o týden později. Sparťané dlouho předtím tušili, že Plzeň nedoženou. A tak se soustředili především na to, aby nemuseli asistovat u jejich oslav.

Podobné to bylo i na jaře 2015. Před vzájemným duelem na Spartě vedla Plzeň o tři body, po výhře 2:0 soupeře odpárala na šest bodů. Na definitivu si však musela zase počkat, do konce ročníku chyběla tři kola, ve hře bylo devět bodů.

V současném ročníku má Plzeň devítibodový náskok před Slavií. Pokud tento rozdíl zůstane i po sobotě, bude hotovo. Nikdo už Plzeň nepředstihne.