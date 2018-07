Baluta na lavičce, Olaynka na tribuně. Slavii to ale nevadilo

Trenér Trpišovský podupával v černém tričku a bílé kšiltovce u postranní čáry, nechal se zkrápět letním deštěm a jen občas vyndal ruce z kapes. „Hoši, přidejte na rychlosti,“ gestikuloval.

Pro premiéru vymyslel taktiku, která vyšla dokonale. Vyzrálá a zodpovědná Slavia přehrála Sigmu, senzaci minulé sezony. „Olomouc body rozdávat nebude. Zvlášť doma,“ těšilo Jindřicha Trpišovského. Přesto úplně v klidu není. Musí promyslet, jak v příštích týdnech sáhne do sestavy, což je choulostivá záležitost.

Už takhle nechal sedět kapitána Škodu, modlu fanoušků. Nehrál ani rumunský záložník Baluta, jenž přišel za 70 milionů z Craiovy. Jen na tribuně zůstal Nigerijec Olayinka, jenž v sešívaném dresu poprvé zapózoval v sobotu pro fotografy. Křídlo, které patřilo belgickému Gentu a stálo 80 milionů, je nejdražší posilou v dějinách Slavie.

A teď si představte, že úvodní zápas vyjde bravurně a vy musíte dvěma vítězným hráčům sdělit, že příště mají volno. I to se Trpišovskému může stát, protože Slavia potřebuje, aby se Baluta s Olayinkou dostali do formy co nejdříve, jelikož tým čekají těžké kvalifikační boje o Ligu mistrů.

Slávisté se dozvěděli, že ve třetím předkole potkají Dynamo Kyjev.

Výkon v Olomouci naznačil, že vicemistr má co nabídnout. Start zvládla Slavia daleko lépe než Sparta nebo Plzeň. Nic na tom nemění, že klíčový první gól padl vlastně náhodou. Vysoký záložník Souček, po kterém touží Bergmamo nebo Sampdoria, si ve 21. minutě našel míč po dlouhém autu, vystřelil akrobaticky přes hlavu, a jak padal k zemi, ani si nevšiml, že balon se odrazil od ramene spoluhráče Tecla.

„Jen jsem se lekl, aby nám gól nevzalo video,“ řekl Tomáš Souček. Nevzalo, Tecl nestál v ofsajdu, ale na stejné linii jako stoper Jemelka.

Za deset minut se báječně trefil Stoch a bylo hotovo. Hbitý Sýkora vyhrál dva souboje za sebou a posunul míč na slovenského bombarďáka. Stoch napřáhl z 28 metrů a za chvíli už se v euforii klouzal po kolenou.

Prudké torpédo za letu „ronaldovsky“ uhnulo a brankář Buchta se vztekal, že mu obránci nešikovně clonili.

Fanoušci Olomouce, mezi kterými seděl i legendární trenér Brückner, neměli důvod nadávat, protože Sigma nehrála špatně. Jenže větší kvalitu a šikovnější hráče přivezl soupeř. Na pravé straně obrany poprvé nastoupil taky exliberecký kapitán Coufal, kterému patřilo závěrečné slovo. V 74. minutě precizně uklidil Bořilův centr zleva.

Těžko se hledají vady na vítězství 3:0. Slavii můžou mrzet snad jen dvě obrovské nevyužité šance. Obě vymyslel nezištný útočník Tecl. Stoch trestuhodně neskóroval do prázdné branky: míč trefil patou a vracející se gólman Buchta ještě stačil plácnout do míče. Sýkora v situaci, která byla o něco složitější, pálil do boční sítě.