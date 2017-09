Slávisté vyrazili do Astany bez Hušbauera. Řeší časový posun i povrch

A to nebude jediné úskalí, se kterým se český mistr před čtvrtečním utkáním Evropské ligy proti FC Astana musí vyrovnávat.

Slávisty čeká také nezvyklý povrch: umělá tráva. Hrát se navíc bude zřejmě pod zataženou střechou a ještě se čtyřhodinovým časovým posunem v porovnání s Českem.

„Specifikum je určitě umělá tráva, to je jasné,“ uznává trenér Jaroslav Šilhavý. „Lehké zápasy nejsou. Věřím, že jsme schopní bez ohledu na to, že ten povrch bude umělka a domácí jsou na to zvyklí, se přizpůsobit. Celé zimy na umělé trávě stejně hráváme.“



A jak se srovnat s odlišným časem? I na to jsou slávisté připravení. V Kazachstánu nebudou přeřizovat hodinky a pojedou ve stejném režimu, jako by zůstali v Česku. „Třeba snídat budeme v poledne,“ přibližuje Šilhavý.

Ten se bude muset v Astaně obejít bez dlouhodobě zraněného Mešanoviče, Šventa, který teprve začíná trénovat, a hlavně bez tvůrce hry Hušbauera, jehož trápí viróza.

Den před odletem dostal horečku přes osmatřicet stupňů, takže trenér ani neuvažoval o tom, že by riskoval a vzal ho do Astany pro případ, že by se stihl uzdravit.

Hušbauerovi by totiž jistě nepomohl let dlouhý 3 920 kilometrů, který představuje komplikaci i pro ostatní. Svaly při dlouhém sezení v letadle trpí, proto slávisté navlékli kompresní prádlo a dostali od fyzioterapeutů detailní instrukce o tom, jak dodržovat pitný režim.

„Určitě také pomůžou některé cvičící prvky, které lze v letadle aplikovat,“ prozradil pro klubový web fyzioterapeut Václav Sýkora. „Když je tělo dlouho v jedné pozici, například sedí pět a půl hodiny v letadle, krev stagnuje a nerozvádí se po těle tak, jak by měla při normálním provozu.“

„Nedá se nic dělat, i tak si let musíme užít,“ říkal na letišti útočník Tomáš Necid. „Dá se spát, poslouchat hudba, koukat na film... Nějak to zvládneme.“

V Astaně slávisté nastoupí ve čtvrtek večer: zápas začne ve 21 hodin místního času, v Česku bude tou dobou o čtyři hodiny méně.