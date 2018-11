Jugas tuší, že návrat do základní sestavy Slavie bude hodně těžký

Je u ale jasné, že vybojovat zpět místo v základní sestavě pro ligové zápasy nebude mít v silné konkurenci vůbec jednoduché. „Bude to asi hodně těžké. Myslím si, že teď ta šance prostě není veliká. Ale mám cíl tuhle podzimní sezonu nějak dojet a pak si na jaro vzít místo zpátky. Samozřejmě sportovně, ne nějak jinak,“ řekl novinářům Jugas.

V minulé sezoně patřil ve Slavii k pilířům základní sestavy, těsně před začátkem tohoto ročníku však utrpěl trhlinu ve svalu. „Ta diagnóza nebyla ze začátku úplně přesná, až potom se ustálila. Když víte konečný verdikt, že to bude na osm týdnů, už se s tím smíříte. Nejhorší je sledovat zápasy jen z tribuny, když je nemůžu ovlivnit, mohu jen fandit. To bylo nejtěžší,“ uvedl Jugas.

„Ta pauza byla hodně náročná, jelikož se jednalo asi o největší zranění v mé kariéře. Čekal jsem, že návrat bude jednodušší, ale bohužel to chvilku trvá. Ale doufám, že se do toho dostanu co nejrychleji,“ přál si Jugas.

Nyní už je naprosto v pořádku. „Dá se říct, že to zranění už je delší dobu pryč. Už nějakou dobu trénuji, ale tohle je ostrý zápas. Není to jednoduché naskočit do rozjetého vlaku, ale myslím, že to nebylo špatné. Hlavně jsem rád, že jsme zápas zvládli a postoupili dál,“ uvedl Jugas.

Nervózní po dlouhé pauze nebyl. „Vzhledem k tomu, že jedná o se vší úctou o zápas s účastníkem druhé ligy, bylo to jednodušší než skočit do nějakého těžkého zápasu v lize,“ poznamenal Jugas.

Jeho celek vedl už ve 22. minutě 2:0 po gólech Jana Sýkory a Josefa Hušbauera, třetí trefu přidal v 68. minutě Michal Frydrych a až krátce poté se prosadil i outsider.

„Myslím, že druhý poločas určitě mohl být lepší. Někteří podle mě nehráli úplně naplno, což je škoda, protože fakt musíme dávat góly. Fanoušci přijdou a chtějí něco vidět,“ řekl Jugas.

„Hosté ale hráli dobře. Na takovém stadionu s takovým soupeřem se každý určitě vybičuje. Měli nějaké šance, mohli dát i více gólů. Myslím, že podali sympatický výkon a děkuji za jejich hru,“ dodal Jugas.