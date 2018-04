Pohár dospěl do semifinále. Chceme ho vyhrát, říká slávista Trpišovský

Mol Cup, druhá nejvýznamnější fotbalová soutěž v Česku, dospěl do semifinále. V druhém zápase příští týden ve středu obhájce trofeje Zlín hraje s Jabloncem.

Mol Cup 2017/2018 kompletní výsledky

Letošní pohárový ročník je výjimečný tím, že vítěz si zajistí účast v základní skupině Evropské ligy. A to je obrovská motivace i lákadlo.

„Naším přáním je pohár vyhrát a získat trofej, mít týmový úspěch. Ale pořád nám zbývají ještě dva těžké kroky,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho tým je druhý v ligové soutěži, na Plzeň šest kol před koncem ztrácí pět bodů a před třetí Olomoucí má šestibodový náskok.

Slavia to má má rozjeté minimálně na kvalifikaci o Ligu mistrů. V případě jejího triumfu v poháru tak boj o Champions League dostane přednost a místo v Evropské lize připadne na třetí tým ligové soutěže.

Slavia pohár vyhrála naposled v roce 2002, ve finále porazila Spartu 2:1. Od té doby získala už jen tři ligové tituly a na pohárový úspěch čeká.

Slavia - Mladá Boleslav úterý 17. dubna 20.00 Rozhodčí: Marek - Paták, Arnošt.

Slavia vyhrála v obou vzájemných zápasech této ligové sezony (4:0 a 3:0).

Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Stoch, Souček, Kúdela, Hušbauer, Sýkora - Tecl.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Magera, Křapka - Ladra, Jánoš, Hubínek, Valenta, Přikryl - Komličenko.

„Dostat se do finále by pro nás byla velká událost, motivace je to obrovská. Chceme celý pohár vyhrát,“ prohlásil slávistický obránce Jan Bořil.

Pro Mladou Boleslav je pohár jedinou možností, jak proniknout do Evropy, ale také rozptýlením v boji o záchranu v lize. Vítaným, či nikoli?

„Pohár bereme vážně, finále by byl obrovský úspěch,“ řekl boleslavský trenér Jozef Weber. „Prioritou je liga, kde stále hrajeme o záchranu, ale na víkend určitě nikoho šetřit nebudeme. Čtyři dny na odpočinek mezi zápasy hráčům stačí.“

Před zápasem v Edenu však řeší potíže se složením stoperské dvojice. Naposled v Teplicích zkoušel Takácse se Šušnjarem, který však dostal červenou kartu. Proti Slavii nemůže nastoupit ani Chaluš, který v Mladé Boleslavi hostuje právě z Edenu.