Nového trenéra poznáváme dost tvrdě, říká slávista Škoda ze soustředění

Je to týden, co Jindřich Trpišovský převzal Slavii po Jaroslavu Šilhavém. Po dvou trénincích s týmem minulý pátek vyrazil na kondiční soustředění.

V Puerto Sotogrande poblíž Cádizu se slávisté připravují už bez Halila Altintopa, Dušana Šventa, Ruslana Rotaně a Pera Eginla Floa, s nimiž se v klubu už nepočítá.

Naopak brzy dvaatřicetiletý Škoda, kapitán a srdce Slavie posledních let, nechybí.

„Dopoledne máme většinou intervalové hry nebo cvičení, při nichž sice běháme, ale je to s míčem a jdeme i do zakončení. Odpoledne je to už bez míče a běháme kilometry nebo rychlejší úseky. To je hodně náročné,“ přibližuje Škoda ze Španělska.

Ve Slavii jste za šest let zažil devět trenérů. Jsou tréninky toho desátého nejnáročnější?

Myslím si, že každý trenér má svoje. Zimní přípravy jsou vždycky náročné, ale měli jsme trenéry, se kterými jsme byli jen na hřišti. Pak jsou trenéři, se kterými jsme běhali kilometry a bez balonu. A někteří měli taky takhle těžké tréninky.

Jak to mužstvo snáší? Jak reaguje na změnu?

Myslím si, že to zvládáme dobře. Trenér vyžaduje tvrdou práci a my jsme se s tím sžili. Svým způsobem se na tréninky vždycky těšíme, pokud to tedy zrovna nejsou ty kilometry. Ale zase víme, že nám to do jara pomůže.

Trenér Trpišovský během svého prvního dne ve Slavii naznačil, že chce hrát totální fotbal. Už vám k tomu řekl víc?

Říkal, že chce pořád útočit, to ale neznamená, že budeme hrát jako blázni. Ale když budeme držet míč, tak chceme útočit ve všech lidech. A když ho mít nebudeme, tak chceme soupeře nahánět, napadat.

Naznačil, že změní rozestavení?

Něco jsme si k tomu říkali, ale myslím si, že trenér se bude na každého soupeře připravovat jinak, pokaždé bude volit jinou variantu.

Po podzimu jste se čtrnáctibodovou ztrátou na Plzeň druzí, hráli jste Evropskou ligu. Vedení, vzhledem k tomu, že odvolalo kouče Šilhavého, to vyhodnotilo jako neúspěch. Jak podzim s odstupem času vidíte vy?

Hrozně těžko se to hodnotí. Poté, co jsme udělali titul, bylo všechno skvělé. Myslím si, že jsme měli předpoklady k tomu, aby to dál pokračovalo. Pak nastala spousta změn, začali jsme hrát i jinak. Nesedlo si to tak, jak mělo. Ztrácíme hodně bodů v lize, v Evropě to bylo dobré, ale nakonec se nám nepovedl poslední krok a nepostoupili jsme. Měli jsme větší ambice.

Váš šéf Tvrdík už v průběhu podzimu gratuloval Plzni k titulu, vy jste naopak vzkázal, že dokud teoretickou šanci máte, tak první místo nevzdáváte. Vidíte to tak pořád?

Určitě se nevzdávám. Mají sice velký náskok, ale stát se může všechno. My můžeme na jaře všechno vyhrát, oni můžou nějaké body poztrácet, dostat se pod tlak. Věřím, že o titul ještě můžeme zabojovat. Ale rozhodně jsem se tím jakkoli vůči panu Tvrdíkovi nevymezoval. Má moji obrovskou podporu a respekt za záchranu klubu i za to, jak ho vede.