Bod je málo, chtěli jsme stíhat Plzeň, litoval slávistický gólman

Jak se vám hrálo proti Liberci?

Byl to pro mě složitý zápas, působil jsem tady odmalička, znám tady spoustu lidí. Ale jak se začalo, tak jsem to neřešil a chtěl jsem jen vyhrát.

Bod berete?

Jsme samozřejmě rádi, že jsme neprohráli, ale bod je pro nás málo, protože jsme chtěli stíhat Plzeň a to se nám nepodařilo. Teď musíme čekat, že Plzeň zaváhá dvakrát a my ji doma porazíme.

Jakou šanci tomu dáváte?

Plzeň to má ve svých rukou. Záleží, jestli klopýtne. My musíme čekat.

Co vám osobně v zápase v Liberci nadělalo nejvíc práce?

Asi centry. Liberečtí kluci mě dojížděli a Pulkrab je hodně silný, tak jsem se bál, aby mi nevypadl míč. Ale jinak jsem moc práce neměl, každá střela šla vedle brány. A ani my jsme svoje šance neproměnili, jen jsme nastřelili tyč.

Překvapilo vás, že padlo 12 žlutých karet a jedna červená?

Popravdě řečeno jsem něco takového čekal. Věděl jsem, že to bude přemotivované z obou stran. Hrajeme o pohárové příčky, a tak bylo jasné, že to bude hodně důrazné.

Souhlasíte, že v úvodní části zápasu měl Liberec víc ze hry?

Ano. Liberečtí hráči k nám nalezli, my jsme se zalekli a zbytečné nakopávali balony. Začátek jsme bohužel nezachytili, a to nás může to mrzet. Postupně jsme se zlepšovali a myslím, že Liberec druhý poločas nezvládl fyzicky, protože to v úvodu přepálil. Pak nám pomohlo vykartování Pulkraba a měli jsme zápas své režii, ale branku jsme stejně nedali.