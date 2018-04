Coufal: Kouč Slavie zná i čísla našich bot, ale lehké to mít nebude

„Celý Liberec se na to těší, snad přijde plný stadion. Doufám, že se nám povede napravit poslední neúspěšné zápasy s Teplicemi a na Dukle, i když jasným favoritem je Slavia,“ říká liberecký kapitán Coufal.

ONLINE Liberec vs. Slavia v neděli od 18 hodin

Jaké emoce ve vás zápas se Slavií vyvolává? Vede ji exliberecký kouč Trpišovský, v sestavě jsou bývalí hráči Slovanu...

Samozřejmě je to pikantní zápas. Trenéři tady působili tři roky a společně jsme slavili úspěchy. Pro Liberec to bude největší domácí zápas jara. Slávistům navíc máme co vracet za pohár, kde nás letos vyřadili. Chtěli bychom jim to oplatit. Oni jsou samozřejmě velcí favorité, na titul ztrácejí už jen pět bodů a určitě to u nás budou chtít zvládnout, aby ještě víc zatlačili na vedoucí Plzeň.

Trenér Trpišovský liberecký tým během svého působení důkladně poznal, bude to podle vás pro Slavii výhoda?

Je fakt, že nás zná všechny perfektně, možná zná i naše čísla bot. Může to pro něj být výhoda, ale na druhou stranu my ho známe taky, tak uvidíme. Trenér Trpišovský každopádně ví, že na stadionu U Nisy to není pro soupeře snadné a doufám, že sem přijede s respektem.

Jste s někým z exlibereckých slávistů v kontaktu?

Ani nevím, kdy jsem si naposledy psal s trenéry. V kontaktu jsem hlavně s brankářem Ondrou Kolářem, ale žádné hecovačky neproběhly. Zatím je to v poklidném duchu. Jak ale znám jejich trenéry, určitě budou vyzvídat sestavu...

Liberecký obránce Vladimír Coufal slaví svou vítěznou branku v památném utkání s Marseille.

Co říkáte aktuální formě Slavie?

Byl jsem se podívat v Edenu na semifinále poháru, ve kterém vyřadili Boleslav. Slavia má obrovskou sílu, a i když říkají, že mají hodně zraněných hráčů, tak tým je to nesmírně kvalitní, je tam hodně reprezentantů a osobností.

Co by na ni mohlo platit?

Hlavně musíme hrát náš fotbal, ne jako minule doma s Teplicemi. Musíme běhat a být nepříjemní v soubojích, aby to soupeře bolelo. Zkrátka hrát náš liberecký fotbal, se kterým jsme byli úspěšní.

Ale teď jste dvakrát za sebou prohráli...

To je hrůza. Už si ani nepamatuju, kdy jsme s Libercem prohráli dvě utkání v řadě. Určitě budeme chtít před fanoušky napravit ty předchozí zápasy, které jsme podělali. Aby měli z fotbalu zase radost a viděli jedenáct hráčů, kteří na hřišti nechají život.

Co říkáte dostihům o evropské poháry, které svádíte s Olomoucí, Spartou a teď i Jabloncem?

Je to zajímavé. Jablonec se tam dostal úplně nečekaně. Jaro odstartoval fantasticky, šestkrát za sebou vyhrál a zatím ještě neprohrál, klobouk dolů. My jsme bohužel nedokázali využít ztrát ostatních týmů v popředí tabulky. Mohli jsme být v pohodě, ale místo toho jsme naposledy dvakrát prohráli. Teď nás čekají těžké zápasy se Slavií a Jabloncem a potřebujeme je bodově zvládnout.

Čekáte, že bude v neděli vyprodaný stadion?

Abych řekl pravdu, tak moc nevěřím, že bude úplně vyprodáno. Ale tipoval bych, že přijde kolem osmi tisíc lidí, což by bylo skvělé. Mám rád velké zápasy s dobrou atmosférou.