První výhra v Dubaji. Výborné akce, teď to přenést do ligy, přeje si Bořil

Byla to první výhra na slávistickém herním soustředění, které začalo výpraskem od Petrohradu (1:5) a pokračovalo remízou s Bröndby Kodaň (2:2).

„Chvilku trvá, než si zvykneme na nový styl, ale teď se potvrdilo, že už si to sedlo - byly tam výborné akce. Pokud je přeneseme i do ligy, bude to jenom dobře,“ říká sedmadvacetiletý obránce, který se Slavií v úterý prodloužil smlouvu.

„Věřím, že do začátku ligy to bude ještě lepší. Důležité je, že věci, které po nás trenér chce, už se ve hře objevují,“ doplňuje Jaromír Zmrhal.

Právě Bořil se Zmrhalem zajistili Slavii v prvním poločase třígólové vedení. Zápas nakonec skončil 5:1.

„Soupeř tam sice nějaké možnosti měl, ale výsledek podle mě odpovídá průběhu utkání. Snažili jsme se je co nejvíce presovat a napadat, hrát útočně a rychle,“ popisuje Zmrhal.

„Gólů jsme ale mohli dát mnohem víc. Jen já jsem měl ještě tak tři tutovky, chtěl jsem dát hattrick, což se mi bohužel nepodařilo. Každopádně jsme v zápase dominovali a zaslouženě vyhráli,“ říká Bořil.

Na papírově nejtěžšího protivníka narazí slávisté v sobotu. Vyzvou Šachtar Doněck, osmifinalistu Ligy mistrů.

Mimochodem, Šachtar je spolu s Liverpoolem jediným týmem, který letos dokázal porazit anglický Manchester City. Co na to slávisté?

„Moc se těšíme a chceme uspět, bude to velký zápas,“ tvrdí Bořil.

„Doněck je kvalitní soupeř, kterému se budeme snažit vyrovnat. Chceme s nimi hrát kvalitní fotbal,“ dodává Zmrhal.

Utkání proti Šachtaru hraje Slavia v sobotu od 13 hodin.