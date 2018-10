Do Kodaně odletěli i Škoda s Teclem. Chceme minimálně bod, říkají slávisté

„Možností je spousta, ale necháme si je až na zápas. Je to takové naše tajemství. Škoda s Teclem jsou připravení nastoupit, jsou zdravotně v pořádku,“ uvedl asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Slávisté se dopoledne sešli na pražském letišti. V dobře padnoucích oblecích někteří párkrát zapózovali fotografům, jiní několika fanouškům s úsměvem rozdávali podpisy.

V jedenáct hodin sedli do letadla, které je zhruba za hodinu a půl dopraví do dánské metropole - tam ve čtvrtek narazí na momentálně první mužstvo skupiny C. Kodaň má po dvou zápasech čtyři body, Slavia tři za výhru nad Bordeaux.

„Chceme si odvézt minimálně bod. Ale tři by byly ještě lepší,“ usmíval se Houštecký.

„Byli bychom rádi, kdybychom zopakovali výkon z Petrohradu,“ připomněl předchozí duel obránce Vladimír Coufal. V Rusku slávisté favorita přehráli, jenže je zradila koncovka a nakonec podlehli 0:1. „Chtěli bychom hrát ještě lépe a rádi bychom dali taky nějaký gól.“

„Kodaň hraje trochu jiným stylem, 4-4-2, hodně napadají. Víc o nich zatím nevíme, po příletu si pustíme nějaké video,“ prohlásil Coufal. „Skupina je ale hodně vyrovnaná a můžeme porazit každého,“ dodal.



Slavia nastoupí na hřišti čtvrtého týmu loňského ročníku dánské ligy ve čtvrtek od 18.55, server iDNES.cz vám z utkání mimo jiné nabídne podrobnou online reportáž.