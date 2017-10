Tvrdík kontra FAČR: Nedůstojné, Slavia nebude reprezentaci posílat hráče

„Jestli FAČR nezajistí důstojnost reprezentace ČR, nebudeme tam hráče posílat. Tohle si Česká republika, Karel Jarolím ani hráči nezaslouží. Je toho dost,“ uvedl Tvrdík na svém twitterovém účtu. Reagoval tak mimo jiné na nezvykle tvrdá vyjádření místopředsedy asociace Berbra.

Ten po úterní schůzi výkonného výboru, na němž se rozebírala budoucnost Jarolíma na lavičce národního týmu, kouče po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa 2018 veřejně kritizoval. Uvedl například, že trenér a realizační tým nepředvedl sebereflexi, nebo že za Jarolímova působení u reprezentace našel pouze dvě pozitiva (více čtěte v rozhovoru zde).

Jarolím navzdory tomu u reprezentace zůstává minimálně do léta 2018. Jeho současný kontrakt neobsahuje sportovní odpovědnost, kterou chce vedení asociace do smlouvy vložit před startem Ligy národů – skupinu v nové soutěži UEFA by pak národní tým musel vyhrát, v opačném případě by se Jarolím loučil.

Tvrdíka rozhořčilo, že server Seznam Zprávy zveřejnil údaje o platech reprezentačních trenérů. „Nestačí sportovní neúspěch, ostuda ještě musí pokračovat. Nechutné. Jestli má jít Jarolím, ať se vedení FAČR přidá,“ napsal šéf Slavie.

„Chci slyšet, co uděláme s českým fotbalem. Diskusi expertů. Vizi budoucnosti. Odmítám hru na závist k platu trenéra,“ dodal Tvrdík, který ještě v dalším tweetu doplnil, že fotbal potřebuje nové kredibilní vedení.

Proti Berbrovi bojuje delší dobu, před červnovými volbami, které skončily patem, vyzýval ke změnám ve vedení fotbalové asociace společně se sparťanským majitelem Danielem Křetínským (připomeňte si zde).