Na tři body jsme se nadřeli, přiznal po opavské přestřelce Zmrhal

Takže bylo těžké přepnout z Evropské ligy na domácí soutěž?

Určitě. Navíc jsme zase jeli ven a daleko. Do Opavy. Víme, jak doma hraje, jak je silná. Byl to těžký zápas a jsme rádi za tři body.

Přitom ve 35. minutě jste už mohli vést 3:0, že?

Ano. To jsme hráli docela dobře, ale pak po našich chybách, kdy se nám nepovedlo odkopnout balon a pak někdo provedl balon přes tři naše hráče a byla z toho zbytečná panalta, domácí vyrovnali. To se však stane. Hlavní je, že jsme se i po tom, co jsme prohrávali, dokázali zvednout a stav otočit.

Když jste vedli 1:0, tak jste polevili?

Možné to je. Vedli jsme, měli nějaké šance, Škoďák trefil tyčku, já jsem měl střelu, kdy jsem mohl přihrávat Coufimu a šel by sám na bránu... Chybělo nám finále, abychom přidali druhý gól a byli klidnější.

Vaše dva góly byly bezproblémové?

No... Při prvním ke mně míč propadl a měl jsem víc času, abych si ho nechal skočit a trefil ho dobře nártem. Při druhém jsem dostal super balon za obranu od Hušbyho. Už o sobě trošku víme. Dostal jsem se před hráče. Gólman vyběhl, ale pak se zastavil, trochu zaváhal a povedlo se mi vystřelit mezi jeho nohy. To byla poněkud těžší situace. Ale ten gól na 2:2 jsme potřebovali.

Jak moc vám v 70. minutě za stavu 2:2 pomohlo vyloučení opavského útočníka Smoly?

Možná trošku. Ale pomohlo. Opava se ale ani pak nevzdávala, pořád se snažila tlačit dopředu. Sice jich bylo o jednoho méně, ale neměli co ztratit. Kolikrát oslabený tým začne ještě více běhat a je nebezpečnější.

Což jste už na podzim zažili v Ostravě proti Baníku, který vás v deseti porazil 2:1.

Tentokrát se nám povedlo dát gól a tři body jsme uhájili. Důležité bylo, že jsme třetí branku dali hned po vyloučení. A měli jsme v nastavení i penaltu. Škoda, že ji Stoch nedal, ale to se stává. Hlavní je výhra.

A uhájili jste čtyřbodový náskok na druhou Plzeň.

To nás samozřejmě těší, ale ještě zbývají dva zápasy do konce podzimu a další půlrok. Musíme se soustředit na sebe, ne na ostatní, a hrát pořád dobře.