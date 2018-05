Slavia - Jablonec 2:1, krátce po vyrovnání střílí Tecl svůj druhý gól

Jde o prestiž, o slávu a především o peníze.

Triumf v letošním Mol Cupu je pro kluby zvlášť lákavý. Vítěz si zajistí účast v podzimní části Evropské ligy, nemusí do zrádné letní kvalifikace a má jistý bonus v podobě 70 milionů korun.

On-line: Slavia - Jablonec Utkání sledujeme minutu po minutě

V případě vítězství Slavie to však platit nemusí, pokud skončí na prvních dvou místech ligové soutěže, bude hrát o Champions League a její pozici zaujme třetí z HET ligy.

Jablonec ještě nikdy základní skupinu nehrál, čeká ho třetí finále za poslední čtyři sezony, uspěl jen v roce 2013. Pro jeho populárního 58letého trenéra Petra Radu by to byla první trofej v bohaté kariéře. Ani jeho o šestnáct let mladší protějšek Jindřich Trpišovský zatím ligu ani pohár nevyhrál.

V sestavách není žádné překvapení, slávistický kouč Trpišovský proti sobotní výhře nad Plzní zařadil Součka, jenž měl trest. Místo tak nezbylo na Hromadu. Jablonecký Rada dal na levém kraji zálohy přednost Zelenému před ofenzivnějším Jovovičem.