Třiatřicet zápasů bez porážky. Vášnivá Slavia kráčí za svým trenérem

Teď je na cestě za dalším mezníkem, dokonce tím nejvýraznějším. Jako trenér Slavie neprohrál už 33 ligových zápasů v řadě. „Před derby jsem na to číslo nemyslel, ale je to velký výsledek. Vážíme si toho,“ reagoval se skromností sobě vlastní.

Slavia v neděli zaslouženě vyhrála 2:0 a právě Spartu v žebříčku neporazitelnosti dorovnala. Konkrétně Spartu z let 2009 a 2010, v éře trenéra Jozefa Chovance.

Co z toho plyne? Příště stačí neprohrát ve Zlíně a Šilhavý uteče všem. Není to však jeho styl, aby velebil svoji práci, dává si záležet na týmovém pojetí. Když řekne Slavia, nemyslí tím sebe, nýbrž všechny lidi, kteří se o klub starají. Od prezidenta přes maséry až po fanoušky.

A když řekne, že si roční neporazitelnosti váží, určitě před sebou vidí vyšší cíle. Konkrétně obhajobu titulu a postup do Ligy mistrů.

Kvůli tomu si ho Slavia vybrala, když loni po 5. kole vyhodila Dušana Uhrina a řešila chaotické období s herními výpadky. Vzpomenete si ještě, na čem tehdy Šilhavý budoval tým?

Začal od motivace, úcty, týmové práce a od obrany. Skřípalo to, ale byl to správný postup. Slavia pod novým koučem udržela v prvních osmi zápasech šestkrát nulu a zažehla v sobě vášeň a pozitivní myšlení. Čili přesně to, co teď chybí Spartě.

Divoké léto, během něhož do Edenu dorazily slovutné posily, Šilhavého projekt zbrzdilo. Znovu tvořil poněkud jinou Slavii, takže zbytečně ztratil postup do Ligy mistrů, ale základy už mu nikdo nezbořil.

Proto si mohl dovolit do čtvrteční Evropské ligy proti Maccabi Tel Aviv nasadit hráče ze silné lavičky a vysvětlit to tím, že nedělní derby je víc. V dlouhodobějším horizontu určitě, protože při spanilé plzeňské jízdě v úvodu sezony mrzí každá ztráta dvojnásob.

„Kdybychom získali titul, klidně bych to za nějakou porážku vyměnil,“ pravil Šilhavý. Slavii vládne muž s charakterem. Klidná síla. Vždyť to byl právě Šilhavý, kdo o přestávce derby ztlumil vášnivé diskuse o gólu Milana Škody, který rozhodčí neviděli, byť míč jasně přešel brankovou čáru. O den později se lajnový sudí Petr Blažej omluvil za evidentní chybu: „Nemám se za co schovávat.“ Při utkání se Slavia právem cítila ošizená, což utnul až Šilhavého poločasový proslov: „Nemluvte! Hoďte to za hlavu, čas nevrátíme.“

Zato čas budoucí slávisté ovlivnit mohli, což se také stalo. Poslední zápasy jen potvrzují, že se pomalu dostávají do obrátek a s příchodem reprezentačního útočníka Necida vyřešili poslední zádrhel, čili chabou konkurenci v útoku. Teď už má kapitán Škoda výrazného parťáka.

Slavii dál zdobí pevná defenziva (jediný inkasovaný gól v sedmi kolech), a pokud si neprůchodnost udrží, může se v klidu vrhnout na vylepšování ofenzivní fáze.