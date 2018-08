Dostal žihadlo, nežertuju. Kyjevský kouč o zranění brankáře na Slavii

V úvodu úterního duelu v pražském Edenu hosté odvrátili rohový kop, který zahrával slávista Miroslav Stoch.

Už se hra přesunula do středu pole, když hráči gestikulovali směrem k rozhodčímu a ukazovali k bráně Dynama Kyjev. Gólman Denys Bojko se svíjel na zemi.

Následek souboje po rohovém kopu? Nebo ho snad trefil nějakým předmětem některý z diváků?

Když k Bojkovi přiběhli lékaři, vyhrnul dres, aby mu bolavé místo na boku mohli ošetřit, zchladit.

„Když jsme k němu přiběhli, nevěděli jsme, co se stalo. Řekl nám, že ho bodla vosa nebo včela. V ráně jsme nenašli žihadlo, takže to bylo vosa,“ líčil pro ukrajinská média lékař Leonid Mironov.

Po minutě se Bojko postavil na nohy, ale v ideálním rozpoložení zrovna nebyl. Z lavičky vstal náhradní brankář Buščan a začal se rozcvičovat. Ale brzy si sednul. „To zvládnu,“ naznačil Bojko.

Po půlhodině je hostující brankář opět v péči lékařů, kteří řeší stejné potíže jako přibližně před dvaadvaceti minutami.

O přestávce si ránu ledoval.

Poté už problémy Bojko překonal a zápase bez zjevného hendikepu dochytal.

Co se mu stalo? Na tiskové konferenci trenér Chackevič odpověděl: „Měl trochu problémy, protože ho píchla vosa.“

Stoper Mykyta Burda to poté v mixzóně potvrdil. „Ano, bylo to tak. Sám jsem málem taky dostal žihadlo, vos tam létalo hodně.“

Podle lékaře během utkání poznal útok vos i trenér Chackevič, kterého otravný hmyz bodl do prstu. „Dva incidenty během pár minut, to není náhoda,“ poznamenam Mironov. „Už předtím mi trenér brankářů říkal, kolik je tady vos. Pokud je někdo na bodnutí alergický, případně dostane žihadlo do krku, můžete to být i životu nebezpečné.“

Dynamo Kyjev od 82. minutě vedlo po brance Vrbiče, slávisté srovnali v nastaveném čase, kdy penaltu proměnil Hušbauer. Odveta se hraje v úterý 14. srpna v Kyjevě.