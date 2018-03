Slavia má před derby problém. Řeší zranění Škody, za které mohou fanoušci

V euforii po třetím gólu svalili reklamní panel u hrací plochy přímo na lýtko útočníka, který v hloučku se spoluhráči slavil. „Naštěstí to ale není nic vážného, možná pochroumané vazy, mohlo to však dopadnout hůř,“ reagoval hned po utkání slávistický kapitán.

Tři dny poté však Škoda stále netrénuje s týmem.

„Teď je to s ním zhruba padesát na padesát. Zatím se z preventivních důvodů připravuje zvlášť, nemůže chodit do kontaktu s protihráči,“ vysvětlil před sobotním derby trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten počítá zranění i nemoci svých hráčů před každým zápasem. A nelepší se to. „Naopak je to bohužel ještě horší,“ připustil.

Vždyť Slavii bude pravděpodobně v sobotu scházet několik klíčových fotbalistů. Kromě Škody jsou stále mimo Sýkora se Zmrhalem, dlouhodobě rovněž Mešanovič. „Po zápase s Olomoucí s námi navíc netrénoval další důležitý hráč ze základní sestavy,“ poznamenal Trpišovský, ale nebyl konkrétní. Do přípravy s týmem se už zapojili alespoň Hromada a Kúdela.

Sparta - Slavia Duel budeme sledovat podrobně online.

Slavia by i přes potíže ráda navázala na triumf na Spartě z loňské sezony, kdy odstartovala jízdu za mistrovským titulem. Odvěkého rivala skolila i na podzim, v Edenu zvítězila 2:0.

„Že na tom teď Sparta není úplně nejlíp? Tím bych se nezabýval, my jsme na tom před pár měsíci nebo lety byli podobně. Ale derby je specifický zápas, ve kterém se může stát cokoli,“ uvedl slávista Jan Bořil.

„Je to sice trochu klišé, že derby nemá favorita, ale je to pravda,“ navázal před svou dospělou premiéru v nejslavnějším zápase kouč Trpišovský. Přesto bookmakeři favorizují Slavii, která má v tabulce o sedm bodů víc než Sparta.

A pokud zvítězí, znovu zvýrazní tlak na vedoucí Plzeň. Její náskok na prvním místě ligy se během prvních čtyř kol jara zmenšil na polovinu, ze čtrnácti bodů na sedm, lídr má však ještě odložené utkání v Ostravě k dobru.

„Asi nikdo nepředpokládal, že by tolik ztráceli. Teď pro nás bude klíčové, abychom zvládli a vyhráli derby, pak bude Plzeň ještě nervóznější... možné je všechno,“ tvrdí Bořil.

To kouč Trpišovský je zdrženlivější: „Pořád je ve hře ještě třicet bodů. Pokud bychom tak těžký venkovní zápas, jako je derby, zvládli, určitě by to o našich ambicích a cílech napovědělo.“

289. derby mezi Spartou a Slavií se hraje v sobotu na Letné od 17.30.