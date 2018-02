Slavia - Bohemians 1:0, Škodův gól odvolalo video, tak rozhodl Hušbauer

Bylo to dosud nejzásadnější rozhodnutí videorozhodčího v českém fotbale, historická chvíle. Milan Škoda si po centru Josefa Hušbauera ze standardky radoval z gólu jen chvíli, jelikož jeho spoluhráč Tomáš Souček, od kterého se balon ke slávistickému kapitánovi odrazil, bránil při gólové střele v ofsajdové pozici brankáři hostů.

Sudí Proske trefu z desáté minuty nejprve uznal, pak ve vzduchu nakresil gestem obrazovku a po zhlédnutí záznamu svůj verdikt po zhruba dvou a půl minutách změnil.

„Dostal jsem doporučení od videorozhodčího, abych se na situaci šel podívat. Ze záběru jsem následně usoudil, že domácí útočící hráč číslo 22 (Tomáš Souček, pozn.) se necházel v momentě střely na bránu za předposledním bránícím hráčem hostů a sváděl souboj s brankářem. Protože stál v ofsajdové pozici, gól nemohl být uznán,“ vysvětloval do kamer televize O 2 Sport sudí Zbyněk Proske.

Během chvíle se slávisté, v úvodu utkání jednoznačně aktivnější, dostali do dalších dvou slibných šancí. Jakub Hromada, jeden z pěti „nových“ fotbalistů proti sestavě v Jihlavě, ostrým centrem našel Škodu, který na malém vápně v tísni přestřelil.



Škoda prakticky ihned poté hrozil znovu a tentokrát mířil přesněji – jeho razantní hlavičku po jednom z dvanácti slávistických rohů na první tyči zlikvidoval skvělým zákrokem Tomáš Fryšták.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme ho v první půli pod kontrolou,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia svého soupeře z Ďolíčku během první půle zmáčkla, přes devět a půl tisíce vymrzlých diváků sledovalo téměř pořád hru na území Bohemians, jen gól ne a ne přijít. Až v nastavení obránce Michal Šmíd sklepl hlavou balon přímo k protihráči Hušbauerovi, který si prvním dotykem připravil na hranici šestnáctky pozici pro nádhernou střelu do horního rohu – Slavia v minus šesti stupních vedla 1:0.



Po změně stran domácí polevili z aktivity, zmírnili frekvenci agresivního napadání a chvílemi nechali Bohemians tvořit. A málem se jim to vymstilo, když David Bartek po centru z pravé strany překonal gólmana Ondřeje Koláře. Naštěstí pro Slavii se balon odrazil nejprve od jeho právé a následně i levé tyče.

„Vrátili jsme se do hry a Slavia se strachovala do poslední minuty. Kalkulovali jsme s tím, že nebude schopná zápas dohrát tak, aby nám dala ještě druhý, třetí gól a bylo hotovo,“ uvedl trenér Boheminas Martin Hašek. „Ještě na to není uzrálá.“

Z protiútoku mohl uklidnit domácí výběr Miroslav Stoch, jenže před vápnem si balon ukopl. Hbitý slovenský záložník pak nebezpečně pálil pár minut před koncem, ale Fryšták jeho ránu z hranice penalty vyrazil.



Chvíli předtím chyboval pod tlakem Jakub Jugas, který bídnou malou domů poslal do tutové šance střídajícího Jevgenije Kabajeva. Útočník Bohemians se však dostal do velkého úhlu a netrefil bránu.

Slavia tak napravila porážku z úvodního jarního kola v Jihlavě po stejném výsledku – tedy 1:0 pro domácí – si připisuje první úspěch pod koučem Trpišovským. Tomu však v následujícím utkání v Mladé Boleslavi budou chybět Hušbauer s Jugasem, kteří obdrželi čtvrté žluté karty v sezoně.

„Bohemka měla závěrečných deset, patnáct minut lepší pohyb, měla dvě šance, které neproměnila. My zase nedali brejky. Jsme rádi, že jsme odčinili Jihlavu, cítil jsem z mužstva velké odhodlání,“ dodal Trpišovský.