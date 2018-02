Atraktivní generálky na ligu: Slavia v Ostravě, Olomouc hostí Liberec

Plzeň jako jediný český zástupce v pohárové Evropě vstoupí do jara už ve čtvrtek 15. února duelem Evropské ligy na hřišti Partizanu Bělehrad, proto o víkendu nehraje. Generálku mají za sebou i Sparta, Dukla a Brno.

Souboje dvou ligových soupeřů v závěrečných duelech přípravy nejsou neobvyklá. Domluví se týmy, které už na podzim stihnou odehrát obě vzájemná utkání.

Slavia se před pár dny vrátila ze soustředění ve Spojených arabských emirátech, které zakončila prohrou 2:3 se Šachtarem Doněck. Předtím se utkala ještě s Petrohradem (1:5), Bröndby Kodaň (2:2) a Kuang-čou Evergrande (5:1).

Prohru si na závěr přípravného kempu připsala i Ostrava, která v Turecku také podlehla celku z Doněcku - Olimpiku 0:3.

Baník přes zimu mohutně posiloval, svůj kádr doplnil o sedm hráčů. Dorazili Laštůvka, Fillo, Diop, Fleišman, Jirásek, Psyché a Procházka, jehož příchod by měl být definitivně dotažen v nejbližší době.

„Pokud nenastane nějaká zdravotní indispozice na poslední chvíli, určitě se všichni noví hráči na trávníku objeví. I když je to takzvaná generálka, pořád je to ještě součást přípravy, která by nám měla vyjasnit některé otazníky v základní sestavě na Slovácko,“ uvedl ostravský trenér Radim Kučera.

Naopak chybět v sestavě bude Baroš, který má kvůli zranění předepsaný klid.

Tyto týmy už mají za sebou obě vzájemná ligová střetnutí - v Ostravě skončil souboj bezbrankovou remízou, na domácím hřišti Slavia zvítězila 2:1. Duel začíná v sobotu v 15.00 hodin na Městském stadionu Ostravě - Vítkovicích.

V dalších přípravných duelech se fotbalisté Zlína v repríze souboje o česko-slovenský Superpohár z úvodu sezony střetnou se Slovanem Bratislava. Utkání tenkrát skončilo 1:1, po penaltách slavili Zlínští.

Olomouc zažije v sobotu od 14.00 souboj třetí se čtvrtým z ligové tabulky. Soutěžní duel skončil na Andrově stadionu loni v létě 2:1, v závěru podzimu v Liberci vyhráli rovněž domácí (1:0).

„Bereme to tak, aby to byla skutečná prověrka na ligovou soutěž. Z toho pohledu by se to mělo samozřejmě blížit nějakému ideálu, tomu, jak asi nastoupíme za týden proti Plzni,“ poznamenal olomoucký kouč Václav Jílek.

Teplice v sobotu doma od 14.30 hostí Táborsko, Bohemians od 15.00 v Dolíčku nastoupí proti Ružomberoku, ve stejný čas Mladá Boleslav vyzve České Budějovice.

Jablonec hraje od 13.00 v Nymburku se Štěchovicemi, Karviná se představí v Trnavě, Jihlava už od 10.30 nastoupí na svém hřišti proti Vlašimi.