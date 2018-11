Fotbalový Prostějov se trápí dál, rozstřílel ho chrudimský Vašulín

„Náš výkon je pro mě totální zklamání, a to nám ještě pomohl Bréda v bráně,“ kroutil hlavou prostějovský trenér Oldřich Machala.

V předchozích duelech s Varnsdorfem (0:2) a Vysočinou (0:1) dokázal Prostějov dlouho držet bezbrankovou remízu a bod ztratil až v posledních minutách, tentokrát dostal od Chrudimi tři góly během prvního poločasu a bylo hotovo.

„Nebyli jsme ani sparingpartner, protože po prvním gólu jsme se úplně totálně složili. Od té doby byli domácí jednoznačně lepší, vyhrávali osobní souboje. Vůbec jsme si neporadili s útočníky, měli jsme problémy v rozehrávce a ztráceli jsme tolik míčů! Domácí poté vždy zahráli nějaký brejk, který byl hodně nebezpečný,“ všiml si Machala.

O přestávce zkoušel tým probudit, ale než se Prostějov nadechl, čtvrtým gólem jeho naděje v 50. minutě rozmetal domácí Vašulín. „Přešli jsme na tři obránce, i když jsme věděli, že to bude hodně složité. Chtěli jsme dát aspoň kontaktní gól a dostat se do zápasu, ale to se nám nepovedlo, naopak jsme inkasovali počtvrté po centru, který jsme měli ubránit,“ komentoval Machala.

Čtyři góly inkasoval letos Prostějov poprvé, dosud největší porážku v letošní sezoně 0:3 schytal v Sokolově. „Takhle špatně jsem ještě naše mužstvo neviděl hrát, a to jak v útočné, tak obranné fázi,“ přiznal Machala.

Za domácí se dvakrát trefil útočník Daniel Vašulín, naopak Prostějov může na podobného střelce vyhlásit konkurz. Gól nedal už počtvrté v řadě. „Máme problém ohrozit bránu soupeře, a to i když jsme ve vyložených příležitostech. Zakončíme to špatně, dáme to vedle. Měsíc se s tím pereme a také je to na výsledcích vidět, ztrácíme,“ uvědomuje si kouč.

Podzim uzavřou Hanáci v sobotu doma proti Třinci, utkání začne ve 13.30.