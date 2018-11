Vadí mi, že video dlouho trvá, říká ostravský obránce Šindelář

„Vypadá to, že v oslabení zápasy s těmi nejsilnějšími soupeři zvládáme,“ usmál se ostravský stoper Martin Šindelář.

„Všechny souboje s těmi třemi nejlepšími týmy byly těžké,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník. A důvod, že dvakrát uspěli v deseti, vidí i v tom, že hráči proti silnějším protivníkům mají ještě větší motivace uspět. „Ale pro nás bude i nadcházející zápas s Opavou, jako bychom hráli se špičkou.“

Šindelář upozornil, že v sobotním ligovém utkání s Plzní si i v jedenácti vypracovali šance. „Proměnit je, mohlo to dopadnout jinak. Nedá se nic dělat. V tom výkonu, jaký jsme teď předvedli, musíme pokračovat a navázat na něj,“ řekl Martin Šindelář. „Herně to špatné nebylo. Jediné, co nás mrzí je, že jsme utkání nezvládli výsledkově.“

Šindelář měl v první půli první velkou šanci Baníku. Jeho střelu z deseti metrů brankář Hruška chytil, byť byl míč tečovaný.

A další ostravské příležitosti přišly po přestávce. „Jo, byly tam. Zahráli jsme dobře, měli jsme i penaltu. Bohužel jsme ji tentokrát neproměnili, ale také Plzeňští nás mohli potrestat, minuli (Řezníček) prázdnou branku. To utkání mohlo dopadnout úplně jinak,“ uvedl Šindelář.

Pokutový kop v 55. minutě, na který upozornil videoasistent rozhodčího Zelinka, neproměnil Fleišman. Ostravští mohli později kopat ještě jednu penaltu po zákroku na Jakuba Šašinku.

„Co jsem slyšel, tak to také na penaltu vypadalo,“ řekl Šindelář. „Ale sudí rozhodl jinak. Mně spíše vadí, i když nám jedna z těch situací, které rozhodčí probíral s asistentem u videa, pomohla k penaltě, že to všechno hodně dlouho trvá.“

Stoper chápe, že sudí jsou často v těžké situaci, aby rozhodli správně. „I u videa je člověk, který to musí nějak posoudit. Jen je škoda, že to trvá tak dlouho. Navíc teď už začíná být zima, takže když čekáte dvě minuty a pak ještě nějakou dobu, tak vychladnete, vypadnete z tempa. Pokud těch sporných situací bude více, tak se skoro nebude hrát.“