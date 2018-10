Odvolací komise potrestanému Faltovi umožnila hrát proti Spartě

Příště se může v českém fotbalu stát: za tři týdny kolo před derby pražských S bude vyloučen důležitý hráč Sparty (Slavie) a disciplinárka mu podle řádů zastaví činnost.

Jeho klub se však proti trestu odvolá a příslušná komise si najde důvod, aby mu hrát umožnila. A tresty si pak odpyká následně proti papírově slabšímu soupeři. Přesně to se stalo v případu Falta.

Případ má zákulisní pozadí: trest Faltovi udělalila disciplinárka, která patří pod Ligovou fotbalovou asociaci LFA. Odvolací komise patří pod Fotbalovou asociaci České republiky. A je všeobecně známo, že vlivný místopředseda Fotbalové asociace FAČR Roman Berbr “nemusí“ předsedu LFA Dušana Svobodu, člena vedení Sparty. Předsedou odvolací komise je Jan Lego, právník z Pzně...

„Ligová fotbalová asociace bere na vědomí činnost Odvolací komise FAČR, nicméně i nadále si stojí za tím, že rozhodnutí Disciplinární komise LFA v tomto případu bylo učiněno dle platných fotbalových norem, které mají předlohu v mezinárodních řádech fotbalu,“ uvedla disciplinárka v prohlášení.



„Disciplinární komise LFA postupuje striktně v souladu s fotbalovou praxí celého světa, kdy nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu hry, s výjimkou, kdy dojde k záměně identity hráče nebo rozhodčí disciplinární přečin nevidí.“

Rozhodnutí odvolací komise se opírá o zprávu komise rozhodčích, že Falta za svůj zákrok měl dostat žlutou kartu, nikoli červenou. Disciplinárka však červenou kartu škrtnout nemohla, protože musela postupovat podle řádů. A ty v tomto konkrétním případě neumožňují. Kdyby Faltu omilostnila, olomoucký záložník by za svůj faul na Breiteho nebyl vůbec potrestán. A přitom měl minimálně žlutou kartu dostat.

"Odvolací komise rozhodla tak, že předběžný zákaz závodní činnosti hráče Šimona Falty se podle § 93 odst. 5 Disciplinárního řádu zrušuje s tím, že bude nezbytné doplnit dokazování o stanovisko Pravidlové komise a věc bude projednána na příštím zasedání OK FAČR,“ píše se na webu fotbalové asociace.

Jde o zdůvodnění, který lze v budoucnu uplatnit na jakékoli vyloučení...

Jiný případ by nastal, pokud by se hráč dopustil disciplinárního provinění, ale za nebyl by za něj chybou sudího na hřišti potrestán. Následně by s ním disciplinárka zahájila řízení a do vyřešení případu mu zastavila činnost. Hráč by se však odvolal a v případě, že by uspěl, mohl hrát právě do rozhodnutí disciplinárky. To se však netýká kauzy Falta.