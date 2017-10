Reprezentant Falta v útlumu. Olomouc potřebuje svého tahouna ve formě

A dočkal se první reprezentační pozvánky, byť za Česko v kvalifikaci na světový šampionát proti Ázerbájdžánu ani San Marinu nenastoupil. Jenže od té doby, co dostal nominaci do národního týmu, jeho forma klesá. Vidět nebyl v utkání v Jihlavě, ani naposledy proti Jablonci. Zvedne se levé křídlo Sigmy večer (20.15, ČT sport) na Baníku?

Ne že by Falta vyhořel, dopustil se chyby, nebo nepracoval poctivě.

Ale od něj se už v Olomouci čeká víc – že bude rozdílovým hráčem, nositelem kvality hry. Neustále nebezpečný pro obranu soupeře.

1,95 je Faltova průměrná známka v hodnocení MF DNES 0 odehrál zápasů za národní tým, ač byl prvně v nominaci. 3 góly vstřelil a na jeden přihrál v deseti kolech.

Na vyšší nároky si musí zvykat, na tlak s tím spojený. I na to, že coby reprezentant je pod větším drobnohledem. Proti Jablonci však vymyslel jen jednu finální přihrávku, když dobře rozehrál signál z rohového kopu po zemi na penaltu na Davida Housku. Víc nic.

Od MF DNES si vysloužil známku 3,5, nejhorší v ročníku, a po deseti kolech opustil pozici nejlépe hodnoceného hráče soutěže, kde jej nahradil slávista Hušbauer. Falta si i tak drží vysokou průměrnou známku 1,95 (čtvrtou nejlepší v lize).

Ale čert vem individuální statistiky, ty jsou v kolektivních sportech jen doprovodným ukazatelem.

Zatímco proti Jihlavě průměrný Faltův výkon Sigmu tolik netrápil, protože v závěru urvala tři body, proti Jablonci (0:0) dva body ztratila a klesla za Slavii na třetí příčku.

I kvůli tomu, že příspěvek tahouna ofenzivy prakticky nebyl.

Na pozápasové tiskové konferenci se jej však trenér Václav Jílek zastával. „Pořád to beru tak, že to je hráč, který má všechno před sebou. Možná se reprezentace na něm malinko podepsala, nevím, do jaké míry byl tréninkově vytížený, bavili jsme se o tom a říkal, že mu scházelo víc energie. Ale v předešlých zápasech dostatečně ukázal, že kvalitu má a týmu pomůže,“ nepochybuje. „Teď je to na něm samotném a na nás, abychom mu v tom pomohli, aby se na tu úroveň dostal. Proti Jablonci určitě nenaplnil naše požadavky z pohledu nebezpečnosti, efektivity, individuální kvality, ale pevně věřím, že se zase v dalších zápasech ukáže.“

Právě Jílek je pro Faltovu kariéru důležitým mužem. Až pod ním naplno rozvinul svůj potenciál.

Předtím paběrkoval dlouho jen v olomouckém B-týmu, navzdory nálepce talentu a mládežnického reprezentanta. „Někteří hráči dlouho žijí z talentu, a ono to prostě nejde. Přístup je naprosto zásadní. Nastavení na tréninkovou dřinu, na posouvání hranic svých možností, potenciálu, aby nespoléhali jen na technickou kvalitu, kterou mají danou talentem. Šimon s tím problém měl,“ vyprávěl Jílek MF DNES.

Před sezonou si proto s Faltou obšírně popovídal. Naložil na něj zodpovědnost. Ve 24 letech už ji bere na hřišti na sebe. Konec hájení typu: je mladý, musí hlavně sbírat zkušenosti. Kdepak. Jdi na plac, makej, diriguj a rozhodni!

„Snažil jsem se mu vysvětlit, o čem to je, přistoupil na to. Dnes se už stylizuje do role hráče, který je schopný ostatní organizovat, což je strašně důležité, protože střední generace ročníku 1993 už by to na sebe měla brát. Šimon zjistil, že mu to nese ovoce, pak tomu uvěřil a je to snazší. Změna v myšlení nastala,“ těší Jílka zásadní rozdíl.

Falta přikyvuje: „V Olomouci jsme si toho prošli hodně. Dobré i špatné časy, ale v podstatě až současný trenér Jílek mi dal větší důvěru a chce po mně daleko víc zodpovědnosti. Já byl vždycky ten mladý, nevýrazný typ, ne že bych se flákal, ale celý náš kádr teď prošel změnou, odešli starší hráči a víc to stojí právě na nás mladších.“

I proto je důležité, aby se Falta co nejvíc vyvaroval výkonnostních výkyvů, byť ty patří ke všem hráčům v lize. Až na poslední dvě kola se mu to daří znamenitě.

„Nebyla to otázka jednoho zápasu, vysokou výkonnost opakoval. V reprezentaci byl zaslouženě. Pokud někdo v lize vyčnívá, tak tam patří,“ říká Jílek s tím, že na mezinárodní fotbal by i díky rychlosti mohl jednou mít. „Beru to i tak, že to byla zkouška, prvotní zkušenost. Na srazu přišel do kontaktu s jinými hráči z Evropy, jiným tréninkovým procesem, nároky na vyšší rychlost. To může být jedině ku prospěchu, i když nenastoupil. Je konkurenceschopný i díky rychlosti a kvalitě řešení.

Co mu vyčítám, je menší agresivita.

Ale ne všichni hráči takový atribut mají a prosazují se. Je nastavený na práci,“ oceňuje Jílek.

Z první Faltovy nominace měl upřímnou radost. „Jsem za něj rád. Je platný, i když v Jihlavě se to na něm už malinko vnitřně podepsalo. Hlava nebyla úplně čistá.

Ale těžko udržet výkonnost ve vrcholné formě po celou sezonu, vždycky jsou dva tři zápasy horší.“ Pokud si je už Falta vybral, má se obrana Ostravy nač těšit. „Nepříjemný není jen on, ale také Zahradníček. Pořád jsou v náběhu.

Mají nebezpečné kolmé přihrávky s velkou rotací. Na to si musíme dát pozor, nedat hráčům Sigmy prostor. Neustále je musíme dostupovat.

A hlavně nesmíme dostat brzo gól,“ upozorňuje ostravský trenér a bývalá hráčská legenda Sigmy Radim Kučera na hlavní zbraně Hanáků.

Udeří Falta po útlumu?