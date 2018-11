Snažím se střílet trošku víc, řekl olomoucký Falta po krásném gólu

„Je to nejsnadnější cesta do Evropy,“ radoval se po výhře 2:1.

Krásná trefa.

Děkuju. I do té doby jsme hráli, co jsme chtěli. Dobře jsme drželi balon. Tohle byla třešnička na dortu.

Musel jste se o míč hádat?

Ne, šel jsem tam s tím, že budu kopat. I když to moc netrénuju, tak je to stejně o kopací technice. Podařilo se mi to, jak jsem chtěl. Chvíli jsem přemýšlel, jestli to nedám na brankářovu stranu, ale pak jsem se naštěstí rozhodl takhle.

Už jste dal někdy přes zeď tak hezký gól?

Už nějaký ano. Ve druhé lize a pak v poháru proti Táborsku.

Zpoza vápna jste skóroval i v Karviné. Neměl byste střílet víc?

Snažím se střílet trošku víc, zatím to tam padá, za to jsem rád, snad to bude padat i dál. Ale vždycky je to o charakteru hry, jestli se do pozic ke střele vůbec dostanu.

Na penaltu jste nechtěl?

Byl na hřišti Kuba Plšek, který je určený. Kdyby nebyl, tak bych nad tím uvažoval.

Nebál jste se, že zápas míří do prodloužení?

Po druhém gólu jsme už věděli, že to zvládneme. Kontrolovali jsme hru, do ničeho je nepouštěli a zaslouženě vyhráli. Měli jsme opticky víc ze hry i do prvního gólu.

Znovu jste nastoupili se třemi obránci. Máte na křídle jiné úkoly?

Je to jiné, víc o běhání, ale svědčí nám to. Jako halfbeci máme úkol být hodně vysoko, akorát musíme víc držet lajnu. Vyhovuje mi to, ale nemám problém ani s klasickým systémem. Jde vidět, že se na nás tolik nenachystali jako dřív. Je to oživení a dobrá varianta.

Do finále poháru chybí už jen dva zápasy...

Hraje se až na jaře, teď se musíme soustředit na ligu, abychom poskočili výš, kde chceme být. Na jaře je z MOL Cupu určitě nejsnazší cesta do pohárů.

Neprohráli jste šest soutěžních utkání. Je výsledková krize z úvodu sezony zapomenutá?

Zapomenutá bych neřekl, ale je pozitivní, že máme řadu bez porážky, ale chce to ještě posbírat nějaké výhry. Teď doma to chce tři body a bude to zase o něco lepší.