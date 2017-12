Silvestrovské derby patřilo Spartě. V omlazené sestavě Slavii smetla

Sparťané si tak polepšili v historické statistice - Slavia ovládla 21 z předešlých 32 ročníků, čtyřikrát se hrálo nerozhodně a pánové z Letné se dnes dočkali sedmé výhry.

„Jsem rád, že jsme vyhráli a trošku zmírnili špatnou bilanci, kterou Sparta v Silvestrovském derby se Slavií má,“ řekl novinářům jeden z nováčků v letenském dresu brankář David Bičík, stále ligový hráč Sparty.

Spartě se v Silvestrovském derby hráčů nad 35 let dlouhodobě nedaří, ale tentokrát svého rivala od začátku jasně přehrávala. Pomohli k tomu i čtyři nováčci, kteří si zahráli exhibiční zápas poprvé.

Premiérově se na umělé trávě v Edenu představili Jiří Jarošík, Vlastimil Vidlička a stále aktivní ligový hráč mladoboleslavský Marek Matějovský. Nejvyšší soutěž hraje i jablonecký Tomáš Hübschman. Za Slavii poprvé nastoupili David Kalivoda, Zdeněk Šenkeřík a Tomáš Hrdlička.

„Někteří z nás ještě aktivně hrají. Je to samozřejmě znát, když ti kluci běhají více než v tuhle chvíli dneska slávisti,“ řekl Bičík.

Právě jeden z nováčků Silvestrovského derby Jarošík po sérii šancí otevřel skóre, poté propálil slávistického brankáře Martina Vaniaka Luděk Stracený. V 21. minutě snížil Jaroslav Černý a pak přišel jeden ze zlomových momentů, když Karel Piták neproměnil penaltu, která se nařizuje za tři rohové kopy.

Naopak Sparta do poločasu přidala ještě další dvě branky a dominovala i v druhých 25 minutách. Dva góly dal za Letenské nejlepší střelec úterního vánočního halového turnaje Stracený, ve slávistickém dresu se dvakrát prosadil Pavel Kuka, který v závěru z pokutového kopu zmírnil vysokou prohru červenobílých. Bývalý kanonýr Slavie a na druhé straně Bičík byli vyhlášeni nejlepšími hráči derby.

Sparťanští fanoušci se vytoužené desítky nedočkali, i tak ale Letenští dosáhli na nejvyšší vítězství v historii Silvestrovského derby. Jejich dosavadním maximem byla rovněž pětibranková výhra 5:0 z roku 2001.

„Každá porážka bolí, nikdo nechce prohrávat ani v přáteláku. My jsme Spartě darovali začátek, kdy jsme zbytečně ztráceli míče. Sparta toho tím, že měla o něco rychlejší hráče ve středu hřiště, dokázala využít. Doufám, že to příště napravíme,“ řekl ČTK jeden ze slávistických nováčků Šenkeřík.

Derby veteránů nad 45 let hrané na 2x 20 minut rozhodl dalekonosnou střelou z přímého kopu Pavel Řehák. Za Slavii nastoupil i nedávno odvolaný kouč Jaroslav Šilhavý a fanoušci několikrát skandovali jeho jméno. „Za podporu jim děkuji, byli fantastičtí,“ řekl Šilhavý.

Mezi oběma zápasy diváci i hráči uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého trenéra Josefa Pešiceho, který působil ve Spartě i Slavii. Derby sledovalo méně diváků než v minulosti, protože pořadatelé kvůli obavám z výtržností omezili prodej vstupenek.

„Je to zápas, který se pořádá kvůli lidem, aby byla na konci roku nějaká zábava. Ale na druhou stranu chápu obavy pořadatelů, že tu byly v minulosti nějaké výtržnosti. My jsme se snažili si zahrát a pobavit lidi, co tu byli, nebo ty, co koukali v televizi,“ řekl Bičík.