Olomoucký Jílek nesmí za trest dva zápasy na lavičku, zaplatí 20 tisíc

Jílek se rozčílil po vyloučení záložníka Jiřího Texla v 87. minutě, sudí Pavel Orel slyšel od olomouckého kouče několik sprostých slov a následně ho vykázal na tribunu.

„Nerozuměl jsem tomu, proč nám nebylo umožněno střídání Hály, to byla první co mě vytočila. Z toho korespondoval brejk a naše vyloučení,“ uvedl Jílek po utkání.

„Nebyla tam podrážka nahoru, nebylo to nic zničujícího. Byl to faul - ano, zezadu a bez míče, ale takových vidím spousty. Podle mě byla situace zabezpečená dalším hráčem, který tam byl. Přísná červená. Neudržel jsem se a trochu jsem si ulevil, za což se omlouvám. Vyšlo to ze mě v emocích. Už se to nedá vzít zpátky, počítám, že mě to bude asi něco stát,“ dodal Jílek.

Jedenačtyřicetiletý trenér tak nemůže vést svůj tým v domácím utkání s Ostravou a poté ještě během duelu v Teplicích, místo něj bude udílet pokyny ze střídačky asistent Ladislav Onofrej.

Obdobný trest za totožný prohřešek obdržel před rokem Stanislav Levý coby kouč Slovácka, rovněž nemohl na lavičku při dvou utkáních svého týmu, platil však o pět tisíc vyšší pokutu.

Se zákazy má zkušenosti také současný sparťanský sportovní ředitel Zdeněk Ščasný - na podzim 2015 za kritiku rozhodčích nemohl být s mužstvem během zápasu Evropské ligy na hřišti Schalke 04, na jaře 2009 jako kouč Žižkova dostal dokonce trest na pět utkání.