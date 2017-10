Olomouc - Teplice 1:0, po dvou remízách výhra, rozhodla trefa Housky

Ligový nováček má dvoubodový náskok před třetím Libercem, tříbodový pak před Slavií, která má však nedělní utkání na Slovácku k dobru.

„Je to pro nás velká úleva. Nezvládli jsme předtím za tři body dvě utkání v lize a vypadli jsme v poháru. Do zápasu jsme tentokrát investovali hodně energie a trošku se štěstím jsme to zvládli,“ uvedl trenér Olomouce Václav Jílek. „Bylo to jedno z nejtěžších utkání, které jsme doma odehráli. Chtěl bych kluky pochválit. Byla to určitá zkouška charakteru, ve které jsme obstáli,“ dodal.



Jako první v zahrozily Teplice, když už ve třetí minutě prověřil pozornost brankáře Buchty ranou z dvaceti metrů Kučera. Po dvanácti minutách mohli otevřít skóre domácí, protože stoper Šušnjar se nedohodl s brankářem Divišem a k zakončení se dostal Zahradníček, který ale prázdnou branku těsně minul.

ON-LINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Druhý poločas začal opatrně, ale Sigma pomalu stupňovala tlak, ke kterému přispěl především střídající záložník Hála. Do šance se poté dostal Chorý, jenže přehodil gólmana Diviše i branku. Olomouc se dočkala v 77. minutě, kdy povedenou akci Jemelky s Plškem zakončil střelou pod břevno Houska.

„Při gólu mi to Kuba Plšek výborně prostrčil na vápno, celý zápas jsem na to čekal, až to tam takhle projde. Pak jsem to už naštěstí trefil,“ řekl Houska. „Branka byla přesně podle představ toho, co chceme hrát. Chtěl bych pochválit i defenzivní činnost, myslím, že až na výjimky jsme soupeři moc nedovolili,“ přidal Jílek.



O pět minut později mohl přidat pojistku Kalvach, ale míč poskakující ve vápně napálil těsně vedle. Teplice se na závěrečný nápor nezmohly a potvrdily, že se na hřištích soupeřů trápí. V probíhající sezoně Severočeši venku ještě nevyhráli, když v šesti zápasech získali pouhé dva body.

„Jsme zklamaní, protože jsme zápas odmakali na sto procent. Ale bohužel jedna chyba nás stála lepší výsledek,“ poznamenal teplický záložník Fillo. „Měli jsme pár střel, vepředu jsme to měli řešit trošku líp. Poslední přihrávka, nebo klička nám nevyšla, v ofenzivě to nebyl žádná sláva. Měli jsme využít jeden z našich brejků, možností jsme měli dost, ale většinou jsme to nějak zadrbali v poslední třetině hřiště,“ dodal.