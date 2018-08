Potlesk za Everton, pak devět let ticho. Olomouc se vrací do Evropy

Ještě v sobotu večer Matěj Vydra nevěděl, co s ním bude. Derby se ho chtělo zbavit, na dohodu s...

Šachtar dodnes straší. Cipro: Fanoušci mě chtěli na hrad, pak nadávali

Bylo to jen pár vteřin. Zlá chvilka, na kterou by moc rád zapomněl. Ale nejde to, z hlavy už ji...