Nic nepodcenit, hrát zodpovědně. Olomouc míří do Kazachstánu pro postup

Zápas 3. předkola Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od 16 hodin ve městě Almaty na jihovýchodě Kazachstánu, nedaleko hranic s Čínou.

Kajrat Almaty - Olomouc čtvrtek 16.00, rozhodčí Schärer (Švýcarsko) Předpokládané sestavy

Kajrat: Plotnikov - Lunin, Politevič, Bateau, Sokolenko - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin - Eseola, Islamchan. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Pilař - Nešpor.

Olomouc by si moc ráda protáhla putování evropskými poháry, v nichž je po devíti letech. Zvlášť, když ji v případě postupu čeká lákavá odměna v podobě dvojutkání se Sevillou.

„Kajrat je doma silný, určitě to bude těžký zápas. Když se nám ale podaří dát gól, věřím, že to zvládneme,“ řekl záložník Šimon Falta.

Sigma před týdnem ukázala proti exotickému soupeři povedený výkon. Zkušenosti nahradila nadšením, aktivitou, rychlostí. Zaslouženě vyhrála 2:0.

„Ten výsledek, který jsme z prvního utkání vytěžili, nám dává velmi dobré vyhlídky,“ řekl kouč Jílek. „Ale měli jsme i štěstí, takže je důležité odvetu nepodcenit.“

Štěstí? Zvlášť ve druhém poločase, kdy se hloupě nechal vyloučit kapitán Michal Vepřek a brankáři Miloši Buchtovi dvakrát pomohla tyč.

Co je tedy hlavním úkolem do odvety? Skórovat, protože pak by domácí potřebovali k postupu nejméně vstřelené čtyři góly.

„Musíme být zodpovědní a když se nám to povede a třeba nám vyjde i nějaký protiútok, máme velkou šanci postoupit,“ věří Martin Sladký, jeden ze střelců prvního zápasu. Tím druhým byl Václav Pilař.

Kajrat, který ve 2. předkole vyřadil i přední nizozemský tým Alkmaar, usiluje o vyrovnání historického maxima, protože přes 3. předkolo dosud přešel jen v roce 2015.

„Výsledek pro nás není dobrý, ale pořád si myslím, že máme šanci s tím něco udělat. Doma to bude úplně jiný zápas,“ prohlásil trenér kazašského celku Carlos Ferrer, který v minulosti působil v akademii Barcelony.