Olomoucký kouč Jílek: Vepřek by se měl chovat jinak, Pilař bude lepší

Olomouc se v pohárech představila po devíti letech a kazašského soupeře dlouho přehrávala, získala vedení 2:0, ale po vyloučení kapitána Vepřeka byla rána, že uhájila čisté konto, v pohárech v domácím duelu tak důležité.

„Skóre dva nula nám dává dobré vyhlídky, ale uvědomujeme si, že jsme měli štěstí při dvou tyčkách,“ řekl olomoucký trenér Jílek.

O čem ještě mluvil?

O průběhu utkání. „Kajrat prokázal individuální kvalitu. Ale vstoupili jsme do utkání dobře. Krásný gól Sladkého, pak vyloučení hostujícího hráče, vývoj zápasu šel s námi. Škoda že Jakub Plšek z pěkné standardky minul. Zásadní bylo vyloučení Michala Vepřeka. Nevím, jestli bylo přísné, nebo zasloužené. Ale měl jsem pocit, že italský rozhodčí chtěl kompenzovat vyloučení soupeře. Vepřek patří ke stěžejním hráčům, je to komplikace i pro odvetu. A důležitý moment byl, že Martin Hála nepřihrál v přečíslení dva na jedna Zahradníčkovi. To jsem byl hodně zlý. Martin tvrdí, že ho neviděl. Mohli jsme to dát na 3:0.“



O zkratu Vepřeka. „Určitě by se měl chovat jinak. Chytřeji, nedát rozhodčímu šanci při první žluté. Druhou jsem neviděl. Někdo tvrdí, že tam bylo odhození soupeře. Jestli jo, je to velká hloupost. Nemyslím si ale, že by nás soupeř po vyloučení přehrával. Měl dvě tyče ze standardek. Třetí gól by utkání definitivně zlomil. Chyběla nám už větší odvaha. Michal musí věřit, že to zvládneme i bez něho.



O výkonu Pilaře. „Povedlo se, že dal gól. Ale pořád to nebyl Pilař z Plzně. Očekávám od něj víc i do defenzivy. Je na něm vidět, že tolik nehrál, potřebuje herní praxi. Bude lepší.“



O skvělém začátku. „Začátek byl vynikající, prvních deset minut. Úvod byl podle našich představ. Nevím, jestli nás soupeř nepodcenil, pak přidal. Hlavně Islamchan a Isael mají velkou kvalitu, takoví hráči v naší lize neběhají.“



O kouzelné ráně Sladkého. „Překvapení, takhle jsem ho levou nohou vystřelit neviděl. Přitom dvakrát nezpracoval lehký míč, to bych ho seřezal.“



O psychice týmu po prvním domácí výhře v sezoně. „Každé vítězství pomáhá. Myslím si, že Kajrat je podceňované mužstvo. Poradilo si s Alkmaarem. Pro nás je to po prohře se Slavií a Plzní vzpruha. Věřím, že to přetavíme i do dalších zápasů. Odveta bude náročná. Byť přišlo jen šest tisíc, vytvořili diváci vynikající kulisu. Musím jim poděkovat. Pomohli nám. Venku přijde ale asi víc lidí. Nebudeme tam hru zbytečně otvírat, byť budeme chtít gól dát.“