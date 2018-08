Červená karta všechno změnila, výsledek je špatný, řekl kouč Almaty

Drtivá převaha Sigmy hned od začátku vás zaskočila?

Byli jsme spíš nervózní, první minuty pro nás nebyly optimální. Poté se nám podařilo hru dostat víc pod kontrolu, začali jsme to vyrovnávat, ale potom Sigma dala gól a pak přišla červená karta, která všechno změnila. Byl to zlomový okamžik, protože v té době jsme hráli nejlépe za celé utkání



Byla Sigma těžší soupeř než Alkmaar, který jste vyřadili?

Je těžké to porovnávat, jsou to úplně jiné týmy. Alkmaar se snaží mít míč na noze, kontrolovat ho, Sigma je agresivní tým, napadá, hraje víc fyzicky, víc střílí z dálky.

Co výsledek z Olomouce znamená pro odvetu?

Jsme schopni zareagovat a něco s tím udělat, ale samozřejmě to není dobrý výsledek. Ovšem dva góly doma můžeme dát, i když to bude těžké. Nemá cenu si něco nalhávat. Ale šanci máme. Pro Sigmu to bude u nás těžký zápas.

Požene vás plný dům?

Doufám, že bude vyprodáno. Věříme, že to můžeme zvrátit. Chceme, aby to fanoušci věděli. Myslím si, že bude plný stadion.