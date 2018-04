Olomoucký kouč Jílek: Postrádali jsme větší odvahu a nasazení

„Jsme zklamaní. Pokud chceme pomýšlet na nejvyšší příčky, musíme to zvládnout a utkání dohrát,“ uznal trenér Václav Jílek.

Sigma měla k výhře blíž od 42. minuty, kdy napálil míč do tyče Zahradníček a od ní se odrazil přes na nohu Plška, který měl před sebou prázdnou bránu. Když navíc krátce po půli přemotivovaný Kamso Mara zasáhl v souboji rukou do obličeje Davida Housku a uviděl červenou, měli domácí tři body na dosah. Stačilo přidat druhý gól.

Jenže Jihlava i v deseti dokázala Hanáky děsit standardkami, až z rohu hlavou vyrovnal Pavel Dvořák. „Líbilo se mi, jak se po vyloučení mužstvo semklo a šlo si za vyrovnáním,“ cenil si kouč Jihlavy Martin Svědík.

Sigma už se ke druhému gólu proti desítce bránících hostí nevzepjala. Plšek pálil v dobré pozici vedle, Jemelkova důrazná hlavička těsně přeletěla břevno a Texlův pád přes Levina posoudil sudí Houdek jako čistý.

„Reakce na vyrovnávací gól je pro mě největší zklamání. Měli bychom zvednout hlavy, dostat soupeře pod tlak a vypracovat si víc šancí než jen dvě. Reakce hráčů ale nebyla taková, tím vnitřním odhodláním a ochotou se o výsledek víc porvat,“ štvalo Jílka.

Zatímco na podzim byl jeho tým hladovým žralokem HET ligy, jarní bitvy, jež určují úspěch, nezvládá. Stejně jako v předchozích sezonách, kdy Hanáci spadli, je pod tlakem zrazují hlavy a nemají sebedůvěru.

„Můžeme se domnívat, že je to z určité části tím. Že mentalita hráčů, když o něco hrajeme a uvědomujeme si to, nás nevím do jaké míry svazuje. To je otázka nás trenérů, abychom vtiskli hráčům odvahu a vítěznou mentalitu do hlavy. Ale není to tak jednoduché, nedaří se to,“ přiznává olomoucký kouč.

Jihlava zanechala na Hané dobrý dojem, nejen statečným bojem o deseti. S jejím napadáním rozehrávky se domácí nedokázali srovnat a nakopávané míče neměly šanci na úspěch. „Soupeř nás předčil v bojovnosti, agresivitě a soubojích, kde byl první nebo je vyhrával. Postrádali jsme větší odvahu a nasazení. Na hráčích by měl každý vidět, že chtějí vyhrát,“ připomněl Jílek.