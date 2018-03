Olomouc tápe, bod jí nestačí. Chybí nám víc prostoru, míní kouč Jílek

Řezníček: No tak ztrácíme, co je to za otázky Do Sigmy přišel s pověstí kanonýra, jenže zatím se ji Jakubu Řezníčkovi nedaří potvrzovat. Proti Karviné zblízka přestřelil prázdnou branku, a i proto olomoučtí fotbalisté jen remizovali 1:1. „Míč jsem vůbec neviděl, šlo to asi přes pět hráčů, já jsem jen stačil nastavit nohu a netrefil jsem. Ale balon jsem fakt vůbec neviděl. Vypadalo to asi blbě, ale nebylo to zas tak lehké,“ vysvětloval 29letý útočník. Sigma měla i další šance, co chybělo?

Měli jsme hodně příležitostí, ale dotlačili jsme jen jednu a pak si necháme dát zbytečný gól. Škoda, Karvinou jsme přehrávali a tlačili ji. Překvapila vás něčím?

Nepřekvapila. Bránili a my jsme se snažili hrát. Myslím, že jsme předváděli dobrý fotbal, měli jsme hodně závarů, ale dotlačili jsme to jen jednou. Rozhodlo, že jste nedali druhý gól?

Spíš jsme se hned po gólu měli soustředit a hrát pořád stejně. Udržet koncentraci, což se nepovedlo. Dostali jsme laciný gól, strašně zbytečný. Je to bolestivá ztráta?

Je to prostě ztráta, měli jsme na vítězství. Vnímáte, že týmy za vámi se dotahují?

Nevím. Všichni se dotahují. Někdo ztrácí, někdo sbírá. My jsme chtěli vyhrát a nepovedlo se to. Právě, že vy na jaře hlavně ztrácíte.

No tak ztrácíme... Co je to za otázky? Nedařilo se nám. Předvedli jsme dobrý výkon, ale nevyhráli.