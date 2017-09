Olomoucké osmičky v poháru: Sigma vypráskala Živanice, HFK padl s Hradcem

Prvoligový favorit, jemuž v tabulce patří třetí místo, zničil domácí nadšence osmi brankami; šest z nich přitom padlo až po přestávce.

A to olomoucký trenér Václav Jílek šetřil na sobotní ligovou bitvu s Duklou Praha obvyklé opory. Z tradiční základní sestavy postavil jen kapitána Michala Vepřeka a záložníky Tomáše Zahradníčka s Jakubem Plškem. A všechny je postupně vystřídal, aby si taky odpočinuli. Na hřišti už nebyli třeba.

Dvěma góly se Jílkovi ukázali Martin Hála s Pavlem Moulisem.

Hanáci postoupili jasně, nedopustili drama jako kolo předtím v Hlučíně, kde rozhodli až v prodloužení.

„Soupeř byl stejně kvalitní, ale tam jsme hráli v úplně jiné sestavě. Tady se ještě jakž takž někteří kluci ze základu, co hrají ligu, podrželi. Měli jsme teď silnější a taky sehranější tým, to v Hlučíně nebylo,“ podotkl olomoucký záložník Jiří Texl.

„Tady bylo hezké rovné hřiště, tam skákavé - strašně nám to drhlo a nemohli jsme se tam prosadit. Měli jsme šance jako nyní, ale tady jsme to dali, a tam ne. Pak jsme z jednoho brejku dali gól. Oni si pak v deseti stoupli do vápna a je těžké něco vymyslet,“ vrátil se ještě k Hlučínu.

„Olomouc prokázala svoji sílu,“ povzdechl si živanický kapitán Michal Ferčák. „Škoda, že jsme první poločas nezvládli líp. Pět deset minut jsme hráli dobře, měli jsme dvě šance. Ale pak jsme vzadu udělali dvě chyby...“

Zlín je pro Sigmu inspirací

Minely to byly zásadní, navíc přišly těsně po sobě - v 28. a 30. minutě.

Byly jenom vyústěním toho, k čemu se na trávníku už nějakou dobu schylovalo. Živanická obrana pod dojmem olomouckých náběhů propadala; hráči nestíhali soupeře dostupovat a z obléhání byly hned brejky.

„Jejich střední zálohu bych pochválil, tam jsou fakt šikovní hráči - Gorol s Polákem. Ale samozřejmě ten rozdíl je vidět. V rychlosti a ve všem,“ porovnával profíky s amatéry Texl. „Hlavně v obraně měli pomalejší stopery, přes ty to šlo. Na začátku se hned prozradili, že vystavují protihráče do ofsajdu a necouvají, protože nestíhají. A vyšlo jim to asi jenom dvakrát.“

Zakončující Plšek i Moulis měli moře času. „To rozhodlo. Pak se to už proti takovému týmu těžko otáčí,“ podotkl Ferčák. „Ale aspoň jeden gól jsme si myslím zasloužili.“

Dost blízko k němu měl těsně před přestávkou Petrus, jenže Texl míč vykopl z brankové čáry.

„Napište tam, že za to mám u gólmana pivo,“ vzkázal vysmátý Texl přes noviny gólmanovi Reichlovi.

„Dát do poločasu na 1:2, asi by to bylo trošku něco jiného. Ve druhém, co vystřelili, to všechno dali. Zápas blbec,“ shrnul Ferčák.

Sigma měla jasně navrch a dávala i nádherné branky, hráči se trefovali i z voleje zpoza šestnáctky. Pro postup si dokráčela ve velkém stylu. „Pak už si všichni dovolují, hrají na pohodu a zkoušejí různé věci. Zrovna vyšly krásné střely, to nemusí zase dva roky vyjít. Kdybychom to zkoušeli na tréninku, tak takové zas tak často neuvidíte,“ dodal Texl.

Olomouc by se ráda v poháru porvala o Evropskou ligu, minulý triumf Zlína je velkou inspirací. „Cítíme v poháru šanci,“ přikývne Texl. „V lize nám to zatím jde, ale může se to kdykoli otočit. Pohár něco zaručuje. Chceme se dostat co nejdál. Zatím jsme měli dobrý los. Teď už asi přijdou ligové, druholigové týmy. Bude na trenérovi, jestli dá ještě šanci hráčům z lavičky, nebo už se bude hrát v plné sestavě.“

Texl zmínil i finanční motivaci: „Zlín loni vydělal třeba na rozpočet na dvě sezony. Ale to je ještě daleko. Nechceme nic vypustit, je to na hře i vidět. Presujeme, bojujeme. Jako v lize. Rozdíl je jen v tom, že tady je pár lidí a tam jsou teď stadiony docela narvané. V téhle atmosféře se tolik nenamotivujete.“

Žondra dal své Holici hattrick

Osmičku včera nastřílel také druholigový Hradec Králové na olomouckém předměstí třetiligovému HFK, kde vyhrál 8:1 i díky hattricku bývalého útočníka HFK Libora Žondry. Holice tak nenavázala na senzační vyřazení prvoligového Brna.

„Podle výsledku to vypadá, že to bylo jednoduché, ale hodně nám pomohl první gól,“ řekl trenér Hradce Karel Havlíček. Žondra navázal na dva góly v posledních druholigových zápasech. „Střelecky se mu daří, věřme, že to bude pokračovat. Tady byl doma a předvedl, co umí. Mohl dát gólů i víc, ale pak to vypadalo, že soupeře šetřil, mohl být důraznější,“ uvedl kouč.

Když šli Hradečtí do kabiny na přestávku, měli na svém kontě už čtyři vstřelené branky. „Přístup hráčů byl výborný, hráli jsme v pohybu, předvedli jsme několik akcí, které trénujeme, tak bychom si to představovali,“ liboval si Havlíček.

Zatímco naštvaný holický trenér Roman Sedláček střídal už o půli třikrát, stáhl i brankáře Muchu.