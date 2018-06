Zápas mezi Srbskem a Švýcarskem s několika hráči albánského či kosovského původu měl politický podtext. Kosovo, kde žijí převážně Albánci, v roce 2008 vyhlásilo nezávislost, Srbsko však jeho samostatnost neuznává a mezi oběma zeměmi panuje nepřátelství.

Xhaka se Shaqirim napětí ještě přiživili. Oba své góly, kterými otočili skóre zápasu z 0:1 na konečných 2:1, oslavili gestem připomínajícím orla ze znaku Albánie, kde mají oba své kořeny. Pravidla FIFA však zakazují politizaci fotbalu, a tak federace fotbalisty potrestala.

Švýcarský středopolař Granit Xhaka (vpravo) oslavuje vyrovnávací branku v zápase proti Srbsku.

Pokutu 4340 eur dostal také švýcarský kapitán Stephan Lichtsteiner za to, že se k oslavě připojil. Stejnou částku musí zaplatit trenér srbské reprezentace Mladen Krstajič a předseda srbského svazu Slaviša Kokeza, protože tvrdě zkritizovali rozhodčího Felixe Brycha.

Německý sudí za stavu 1:1 v 66. minutě nepotrestal penaltou jasné fauly Lichtsteinera a Fabiana Schära, kteří zápasnicky srazili na zem Aleksandara Mitroviče. Brych místo toho odpískal útočný faul. „Poslal bych ho do Haagu. Za to, co nám provedl, by s ním měli zahájit proces,“ uvedl Krstajič v narážce na soud, který řešil válečné zločiny v bývalé Jugoslávii.