Nudní i bojácní United. Vždyť ten zápas byl vyrovnaný, oponoval Mourinho

Ten samý expert však zároveň doplnil: „Pod jiným trenérem by sice hráli lepší fotbal, ale s Mourinhem přesně víte, co dostanete - jsou to trofeje.“

Za rok na Old Trafford vyhrál Mourinho Ligový pohár a Evropskou ligu. I díky tomu může nyní Manchester United hrát vyřazovací fázi Ligy mistrů. „Velké evropské zápasy v Manchesteru chyběly, Evropská liga má jinou atmosféru,“ uvědomuje si pětapadesátiletý kouč.

Do osmifinále nejprestižnější evropské soutěže Manchester postoupil po čtyřech letech. A uhrál výsledek 0:0.

„Není to ani špatné, ani dobré. Ale když doma vyhrajeme, postoupíme,“ prohlásil.



Že byl jeho tým dle statistik jasně horší? Že měl proti osmi přímým střelám soupeře jedinou? Ne, tohle Mourinha vůbec neznepokojuje. „Ten zápas byl vyrovnaný,“ tvrdil číslům navzdory.

Přitom nebýt brankáře Davida de Gey, nejlepšího hráče na hřišti, United mohli být před odvetou v problémech. Španělský gólman předvedl několik parádních zákroků - a hlavně ten proti Murielově hlavičce v závěru prvního poločasu byl unikátní.

Proti razantní střele ze tří metrů reflexivně vytasil pravačku.

„Jo, tam nás David dobrými zákroky podržel. Byly to jediné momenty v zápase, kdy jsme soupeře po našich chybách pustili do šancí, jinak ten zápas byl vyrovnaný,“ zopakoval Mourinho.

Toho v Anglii za mdlé výkony jeho týmu opakovaně kritizují. Ač má v týmu Lukakua, Rashforda, Martiala, Lingarda, Sáncheze či Pogbu, čili obrovskou ofenzivní sílu, Manchester se při hře dopředu až příliš často drží zkrátka.

Přesně tak jako ve středu.

„Mourinho se víc obával Sevilly, než aby se Sevilla bála Manchesteru. A to mluví samo za sebe,“ podotkl Lawreson.